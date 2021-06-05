大S汪小菲離婚｜3對藝人曾演婚姻真人騷曬幸福　網民：淨返呢對

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-05 14:28

【大S / 徐熙媛 / 汪小菲 / 離婚】現年44歲的台灣著名藝人大S（徐熙媛）宣布與39歲內地商人汪小菲結束10年婚姻，消息震驚中台兩岸，並引起網上熱烈討論。有網民提起3年前大S和汪小菲曾以夫妻檔，參演內地綜藝節目《幸福三重奏》，同1季還有2對明星夫妻，巧合地其中1對江宏傑、福原愛前陣子亦鬧婚變，令網民驚嘆「3對死2對了」。

3年前大S和汪小菲曾以夫妻檔，參演內地綜藝節目《幸福三重奏》，同1季還有2對明星夫妻，巧合地其中1對江宏傑、福原愛前陣子亦鬧婚變。（《幸福三重奏》劇照）

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內地真人騷《幸福三重奏》於2018年播出，邀請3對明星夫婦參演，記錄他們的婚姻實況生活，跟大S和汪小菲同季出演的，還有江宏傑與福原愛，及陳建斌與蔣勤勤，他們更曾一起在飯桌上用餐分享夫妻相處之道，其中一幕大S見到褔原愛為丈夫剝蝦，大S即「調較」她正確之道：「吃蝦一定要男人幫你剝！」言論出街後即令大眾嘩然。

不過大S向台灣傳媒宣布與汪小菲離婚後，網民即回想江宏傑與福原愛亦於4月傳出婚變消息，意味着只有陳建斌與蔣勤勤這1對仍然安好，認為《幸福三重奏》這節目名字，改得格外諷刺，只好祝褔剩下的1對可以保持恩愛。

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根據台媒報道，大S表示「離婚手續在辦了」，對於汪小菲的言行不予置評，而汪卻回覆內地傳媒說「我不知情。」，大S經理人亦否認離婚：「夫妻倆就是吵了一架，一時的氣話，哪對夫妻不吵架？沒甚麼事。」