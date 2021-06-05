大S汪小菲婚變｜性格差異難磨合　3件事證10年婚姻早現暗湧

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-06-05 20:19

現年44歲台灣女星徐熙媛（大S）今日（5日）單方面向台灣媒體宣布離婚，承認正與39歲老公汪小菲辦理離婚手續。二人結婚10年，育有一對兒女，更曾被稱為娛樂圈的模範夫妻。可惜兩人近年屢傳婚變，大S以往在《康熙來了》中說過的婚姻生活細節被網民翻出，力數他們無論是文化、性格等方面都可謂南轅北轍，早有婚變跡象。

大S今日（5日）單方面宣布離婚，承認正與汪小菲辦理離婚手續。（大S微博/資料圖片）

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出道27年的大S，作風以果敢且有原則見稱，歷任男友如周渝民（仔仔）、藍正龍、陳建州（黑人）與韓國偶像具俊燁都是公認有一定顏值或才華的人。最後大S竟在2011年突然宣布與認識僅49天的闊少汪小菲結婚，令人大感驚訝。

這段兩岸婚姻長達10年，兩人婚後育有一對兒女，大S亦因此從昔日的「美容大王」變為刻下的賢妻良母形象，重心幾乎都放在家庭上，外界一度稱他們為娛樂圈模範夫妻。不過近年兩夫妻屢傳關係緊張的消息，汪小菲被指酒店生意不濟兼「夜蒲攬女」、婆婆張蘭的俏江南集團被頻傳破產，大S需要賣6千呎風水豪宅，幫助夫家周轉以解財困。

大S和汪小菲結婚10年，育有一對兒女，曾被稱為娛樂圈的模範夫妻。（《幸福三重奏》劇照）

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今次大S單方面宣布離婚，不少網民認為是意料中事，更翻出前者以往在《康熙來了》中的訪談，直言兩人婚姻生活屢有不合的跡象，文化差異加上二人個性南轅北轍，不少網民表示2人可以忍到今時今日才決定離婚已屬難得。

1.見面4次即結婚

大S與汪小菲見面4次即決定結婚。（資料圖片）

兩人見面4次即決定結婚一事，再次引來網民質疑是輕率決定。所謂「相愛容易相處難」，汪小菲過去不諱言婚後因為常被大S打電話關心回家時間，然而他有很多工作需要在北京處理，所以無形中產生不少壓力。

另外，不愛出門的大S曾令外向的汪小菲感到很困擾，不理解大S為何喜愛宅在家。大S妹妹小S曾言，她總是聽到小菲對姐姐說：「出門吧！多出門曬曬太陽，別老待在家。」

小S曾言，她總是聽到小菲對姐姐說：「出門吧！多出門曬曬太陽，別老待在家。」（資料圖片）

小S指，有一次朋友聚會時，汪小菲不希望早早跟老婆回家，便對準備回家的大S說「着甚麼急！不是才剛坐下嗎？再聊聊！」，令大S只好作勢稱自己可以先回家。由此可兩人閃婚後，性格不合問題浮現，更有一段磨合期。

2.單方面意願太多？

不喜歡曬太陽的大S指，她曾打算拋開傳統婚禮儀式，更不想在海邊舉行婚禮。惟婆婆張蘭堅持要「名門正娶」，舉辦婚宴，而汪小菲則稱海邊婚禮是其一直以來的夢想，結果大S無奈接受於2011年3月22日在三亞舉行盛大婚禮。

大S明言一向不喜歡親友為她高調慶祝生日。（資料圖片）

另外大S明言一向不喜歡親友為她高調慶祝生日，更討厭吹蠟燭、食生日蛋糕，令其記起自己的年齡。偏偏汪小菲認為老婆只是心是口非，婚後曾私自為後者大搞秘密生日派對。大S事後描述當時只能無奈接受老公的安排。

女方想低調，偏偏多年過去，男方仍然不解其心意，忍不住大肆慶祝老婆的生日。去年汪小菲不在台灣、與大S分隔兩地，他在微博發文祝賀大S生日快樂，「今天我老婆過生日，雖然忍了一天還是沒忍住。生日快樂，整整十年了。雖然你不喜歡，因為十年了，我一定要說，生日快樂！」當時不少網民戲謔「感覺（大）S又要發飆了」，也有網民安慰汪小菲稱「畢竟十年很難得，相信善良的S姐會原諒你的」。

人不在台灣的汪小菲則忍不住做了一件老婆不喜歡的事：就是發文祝賀大S生日快樂（微博＠汪小菲）

3.文化差異太大？

大S與汪小菲分別成長於台灣及內地，地域上的差異令彼此的生活習慣難以融合。大S曾在節目透露，自己用「Google」搜尋資料給汪小菲看後，隨即被後者否定說：「我們這邊沒有『Google』，我們都用『百度』」。

此外，在內地綜藝節目《幸福三重奏》中，兩人更曾為北方的甜湯圓，與南方的鹹湯圓爭辯。大S指無論是鹹湯圓和甜湯圓自己都能接受，但汪小菲卻堅持鹹湯圓實在是吃不下口，坦言「整個北京城也不一定能找出幾個喜歡吃鹹湯圓的人」。

3年前大S和汪小菲曾以夫妻檔，參演內地綜藝節目《幸福三重奏》，同1季還有2對明星夫妻，巧合地其中1對江宏傑、福原愛前陣子亦鬧婚變。（《幸福三重奏》劇照）