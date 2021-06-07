爸爸成身債數冚數　問女兒可否代借3萬　台女憂無底深潭：很糾結

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-06-07 08:00

爸爸多年來欠下一屁股債，不斷在外頭甚至問親友借錢，做子女應該如何自處？有台灣網民在討論區撰文，表示近日爸爸問她可否去申請紓困貸款，借10萬元新台幣（約2.8萬港元．下同）助他解困，讓他撐過這數個月的疫情。台女透露爸爸債務纏身，不但以往欠下很多卡數，私下也跟親戚借了很多錢，不敢估計他在外還欠下多少朋友的錢，所以家人曾叮囑台女，千萬不要做爸爸的保證人。這天終於來到，剛還清學貸的台女坦言非常糾結，「我到底該不該去貸款這10萬來借我爸？」。

女網民表示近日爸爸問她可否去申請紓困貸款，借10萬元新台幣（約2.8萬港元．下同）助他解困，讓他撐過這數個月的疫情，不過父親負債累累，讓她很困擾。（電視劇《香港愛情故事》劇照）

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台女日前（2日）在Dcard討論區以「爸爸想跟我借錢」為題發文，透露最近收到爸爸傳短訊給她，問她可否去辦理最高金額達10萬元新台幣的勞工紓困貸款，「他說這10萬可以讓他撐過大概這2至3個月的疫情收入才能正常」。

女兒指爸爸負債累累，過往欠下很多債務，讓身邊人非常困擾，加上她自己本身好不容易還清高中的助學貸款，目前沒有存款的狀況下，不想這麼快又一頭栽入另1個黑洞，按圖閱讀詳情▼▼▼

除了爸爸的債，原來家中祖父母也是常欠債，讓台女很忌諱「借錢」這件事，「阿公曾經把房契拿去抵押房子直接被朋友騙走了，甚至隱瞞阿嬤欠了很多債，這些小時候我都看在眼裏」。祖母去年打牌輸掉1萬多元新台幣，私底下問台女能否借她錢，台女直言就算是扶養我長大的親人她完全不想借，「為什麼自己的親人都要幹這種鳥事？」。

面對爸爸的借錢請求，台女感到很糾結，不知道應否去貸款借10萬元新台幣給他，然而爸爸現在還有兩個剛讀幼稚園的女兒，台女估計最後很大機會都是她自己去還這筆錢，不禁悲歎嘆道：「生在這個家像有個不定時炸彈隨時爆開來等自己來收尾一樣？」

網民看完帖文後，一面倒叫樓主千萬不要替爸爸借貸，「過來人告訴你真的不要淌這種渾水，我媽也總是跟A借補B洞」、「只能說長輩造的孽，不應該是我們這些做小孩的來承擔！」，更有網民直言這是情緒勒索，所以真的不要借；亦有網民教樓主應對，「不想撕破臉就隨便找藉口」，讓雙方好下台，亦不用為如何替爸爸償還貸款而感到憂慮。

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