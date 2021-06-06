Staycation｜住九龍區某酒店突被開門　港男怒轟穿內衣女友被睇蝕

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-06 18:00

Staycation為求玩得開心、放鬆一下心情，但有港男最近在網上發帖，怒斥早前與女友到某酒店Staycation時，突然被陌生人打開房門，只身穿內衣的女友「被人睇晒」，炮轟酒店保安措施差，質疑為何有其他人手持相通的房卡。不過，大批網民看後卻反斥樓主「冇常識」，認為入房後立即鎖門是基本動作，「正常人係會入房後上鎖及上鏈」。

有港男發文狠斥九龍區某酒店，指早前與女友入住期間，曾被陌生人打開房門。圖為示意圖片，非涉事酒店。（ Vojtech Bruzek / Unsplash）

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樓主日前在香港討論區以「Staycation被陌生人開門 女友被人睇晒」為題發文，表示他與女友到九龍區某間酒店Staycation度假，2人登記入住後，他如廁期間聽到有人開房門後快速關門的聲音。事後樓主問女友，「佢話有個男人開錯門」，並指對方並非刻意闖入，加上事發時自己有穿內衣，不希望將事件鬧大，「又話佢自己唔mind又冇走光，話唔想破壞心情」。

事發時樓主在廁所內，女友則在房內身穿內衣，事後希望息事寧人，沒打算向酒店反映事件。（《婚姻合伙人》劇照）

樓主直言「嬲到爆炸」，認為除了酒店一方，女友也有地方做錯。帖文隨即引來熱議，大部份網民反斥樓主沒有鎖好門，「下次自己鎖門醒啲啦」、「你有住過酒店嗎？上房鎖門係常識」、「應該係樓主你哋自己傻，唔鎖好門」、「自己唔反鎖怪邊個」，同時有留言指出開門的人很可能是職員，在白天入房打掃。

另外，亦有網民支持樓主向酒店投訴，「這明顯是酒店保安漏洞，一卡多房太過份了」、「唔係多一事少一事嘅問題，為安全保安計都應該當刻問清楚酒店」、「酒店房有冇在內鎖，外面都不應有人開到門啦！」。

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