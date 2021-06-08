TikTok挑戰「生吞運動能量補給粉」　20歲網紅食1匙心臟病發入院

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-08 10:00

TikTok經常瘋傳各式各樣的挑戰，近月平台上便出現「生吞運動能量補給粉」挑戰（Dry Scooping Challenge），惟1名20歲女網紅今年4月嘗試之後，訓練期間因心臟病發需入院，她事後拍片呼籲其他人不要嘗試。心臟病專家亦警告，相關挑戰會急速地攝取大量咖啡因，影響心跳率和血壓，對身體造成很大負擔。

20歲女網紅在今年4月嘗試TikTok的「生吞運動能量補給粉」挑戰，結果到入醫院。（網上圖片）

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據報「生吞運動能量補給粉」挑戰者必須在不加水或牛奶下，直接吞下一整匙的補給粉，早前不少健身人士都有參與挑戰，成人付費網站OnlyFans網紅波利歐（Briatney Portillo）最近亦在TikTok上傳影片，講述自己嘗試挑戰，並因此入院的經歷。

波利歐在今年4月參加挑戰，她在吞下粉末後開始做重力訓練，不久胸口便有輕微的壓逼感和疼痛，但她當時不以為意，認為只是表演前的一般恐慌發作，於是繼續訓練。直至她回家後出現噁心和頭痛的徵狀，並且於工作期間胸口愈來愈痛，即使身穿比堅尼也不停冒汗，背部和左手臂均劇痛，此時她才意識到有機會是心臟病，立即打電話求助。

波利歐其後在醫院接受電腦斷層掃描（CT），發現她有輕微的心臟病發，醫生告知她的身體對咖啡因較敏感，幸好今次沒有造成生命危險，翌日便能出院。她事後拍片呼籲其他人不要嘗試挑戰，希望大家了解自己對咖啡因會否有不尋常反應，更不應純粹因為迎合網上風潮而隨意接受各種挑戰。

有報道引述心臟病專家指，一般健身前服用的粉末都含有大量咖啡因，加上有人造添加劑、甜味劑和乳化劑，「一次性地攝取如此大量，肯定會對身體有害，因為會急劇增加心率和血壓」。

抖音經常有人發起不同挑戰，但不時釀成悲劇，其中流行多年的火焰挑戰（Fire Challenge）就釀成多人燒傷，早前美國1名13歲女孩在家中玩「火焰挑戰」時失手，上半身三級燒傷，需動氣切手術，手臂和頸要做植皮手術，需送進ICU留醫。

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