老而彌堅？風流阿伯笑住第37次結婚　28個老婆睇住再娶年輕靚女

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-10 00:40

踏入21世紀，仍然一些國家或地區容許一夫多妻，近日Twitter瘋傳1段45秒的結婚影片，指片中白髮老翁已是第37次結婚，正迎娶年輕貌美的新娘，同場人士全部都與伯伯「有親」，其28名妻子、135名子女及126名孫仔孫女都到場祝賀，有289人「三代同堂」親屬為一對新人慶祝。 影片令許多網民看得傻眼，大嘆片中伯伯真是風流，其後印度有警局局長分享影片後更引起熱議。不過外媒承認，他們無法找出影片事發國家和地點，故亦引來網民質疑影片內容的真偽。

Twitter日前瘋傳1段婚禮影片，指片中年邁的「新郎哥」已是第37次娶妻。（Twitter影片截圖）

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古時中國皇帝據稱有後宮佳麗3000，許多妃子入宮後甚至終身未獲寵幸；而印度歷史上的國王都是妻子成群，誇張的妻子人數雖已成絕唱，但一夫多妻制在一些國家仍然存在。Twitter日前瘋傳1段老翁娶妻影片，印度那加蘭邦的警察局局長Rupin Sharma都在Twitter轉載，形容這個男子是他見過「最勇敢的人」，引起網民熱議。

Sharma稱影片中的老翁是第37次結婚，婚宴現場更有他28名妻子、135名子女及126個孫仔孫女，合共有289人為新人慶祝，「三代同堂」的人數相當驚人。影片中蒼老的「新郎哥」揭起新娘的頭紗親吻，新娘穿着白色婚紗，臉上妝容很白，樣子相當年輕，現場人頭湧湧，相信是老翁的其他妻子及子女，全場人士不停拍手歡呼，看來非常興奮，場上還傳出槍聲，相信有人鳴槍祝賀。賓客聽到槍聲後一起拍手大合唱，新娘全程低頭整理自己的頭紗，看上去很害羞。

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影片被多個外媒報道，但均指無法查出影片具體來源，包括事發國家、地點及時間等，惟影片在Twitter瘋傳後引起很大爭議，不少網民對內容感到震驚，笑稱如果伯伯真的第37次娶妻，那他一定是擁有油田的富豪才養得起如此多人，又疑問這種婚姻是適合出現於21世紀；更多人是質疑影片的真實性，因為影片並未透露事發國家。

網民點睇：

（綜合）

內地網上近日流傳1條短片，指1對新人在婚禮上因為玩笑開得太大而出現尷尬一幕。（網上短片截圖）

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事件傳來後續，結局180度大反轉，相信撕誓詞只是婚禮環節的一部份。（網上短片截圖）

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近日內地再次瘋傳去年一篇講述婚鬧的文章，指1名新娘於大喜之日遭7名男子企圖脫光衣服。（知乎圖片）