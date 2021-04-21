58歲父與21歲新歡結婚　女方疑隱瞞已婚　台女1個舉動繼母超面懵

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-21 11:00

家家有本難念的經，最近有台女在討論區發帖，指自從父親出軌而離婚後，她便與母親同住，58歲的父親後來另結21歲新歡，只有登記結婚但沒有擺酒。台女直指繼母年紀比她還要小，父親大灑金錢滿足其一切所需，「還要我爸出錢讓她跟閨蜜去國外旅行」，質疑女方根本沒有公開自己已婚一事。直至近日樓主在街上看到繼母與朋友一起，便刻意上前與對方熱情打招呼，令繼母頓時變得面目猙獰。

有台女分享指，58歲父親最近娶了21歲女友，但她認為繼母對外沒有公開已婚身份。（《香港愛情故事》劇照）

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24歲樓主在Dcard討論區發文，表示父親早年外遇，與母親離婚，她跟母親一起生活，弟弟則與父親居住；在2年前，父親結識了比他小37歲女友，最近已登記結婚。她形容繼母性格任性，經常要男方買東西送她，「2站捷運站就到了的地方要我爸載，還要我爸出錢讓她跟閨蜜去國外旅行」，種種行徑都讓兩姊弟非常不滿，也不解父親為何能忍受。

樓主續稱，繼母的Instagram從未提及他們的父親，估計她一直對外隱瞞已婚的事實；直至日前，樓主在街上碰到繼母及其朋友，「她笑得花枝亂顫的靠在男生朋友旁邊」，樓主便飛快地走到繼母身旁，「帶着燦爛笑顏：『嗨（Hi）二媽妳也來看電影喔？』」，對方隨即面目猙獰，一眾友人也大感錯愕。

台女近日在街上遇到繼母與其異性友人，即「興奮」上前熱情打招呼，嚇得繼母「面懵懵」。（《香港愛情故事》劇照）

樓主後來補充，指父親當年的外遇對象為人妻，其後擔心事情鬧大而以錢息事寧人，加上母親為銀行高層人員，自己從事科技產業，家中沒有經濟問題，一直只當父親的新戀情是笑話，「1個要身體，1個要錢的組合」。不過，她表示最初很難接受父母離婚，「每天都深陷憂鬱之中」，得知父親有新歡後更感到被背叛，盡早減少與繼母接觸。

帖文引來網民熱議，留言紛紛力撐樓主，同樣認為繼母只是為了錢才與樓主父親一起，「有錢能使鬼推磨又再次驗證了」、「就只是把妳爸當提款機吧，然後在外面玩好玩滿」，不少人更大讚樓主看到繼母後的舉動，「嗨二媽也太可愛哈哈哈哈」、「嗨二媽，有禮貌到快死」。另外也有網民指樓主大驚小怪，反問道「你爸開心想怎麼花錢在人家身上，那女生開心有錢花，妳在不開心什麼」、「各取所需而已」。

（Dcard）

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