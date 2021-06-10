派對後發現包包被放神秘藍牙追蹤器　美國女生大驚：這不是我的！

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-06-10 16:30

藍牙追蹤器如蘋果AirTag面世後，外界視為一眾「失魂魚」的救星，物主可把追蹤器繫於鎖匙扣、銀包等個人物件上，方便快速尋回失物。若然在包包內發現不屬於自己的藍牙追蹤器，那就讓人十分不安。早前美國有女生在TikTok分享，透露自己參加朋友的生日派對後，回家路上卻在包包內發現1個不屬於自己的藍牙追蹤器Tile，嚇得她立即拔掉電池，並拍片呼籲網民需多加留神。

現居美國德州的女生愛麗絲（Sheridan Ellis）在TikTok上載影片，表示出席朋友的生日派對後，在回家路上卻發現1個方形的藍牙追蹤器。（Tiktok影片截圖）

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現居美國德州的女生愛麗絲（Sheridan Ellis）早前（2日）在TikTok上載一段影片，表示周末出席朋友的生日派對，及後在回家路上，當她查看手袋時卻發現1個方形的藍牙追蹤器，「這是Tile，基本上是1個追蹤器，人們喜歡把它放在鑰匙或其他物品上。」

包包內驚現來歷不明的追蹤器，讓愛麗絲大感驚訝，「這不是我的，我不知道為什麼它會在我的手袋內出現」。她立即拔掉追蹤器的電池，並拍片呼籲網民提高警覺，記得查看自己的手袋及外出時加倍留神。及後她在留言補充，表示回家前已發現追蹤器，也和派對上的朋友確認，證實該追蹤器不屬於他們，然而她沒有報警，因為她無法確定追蹤器什麼時候被放進包包中。

網民看片後紛紛留言大呼可怕，有人叫愛麗絲報警，「警察一定查到誰購買這個追蹤器，甚至是誰下載了程式登記追蹤器，趕快報警，這真的很嚇人」。

這款藍牙追蹤器主要由亞馬遜與藍牙追蹤器公司Tile合作開發，利用亞馬遜本身物聯網平台Sidewalk，強化追蹤器的功能。根據其產品介紹，「Tile」可用於尋找鑰匙、包包等個人物品，使用對應的Tile應用程式追蹤目標物品，覆蓋範圍在200英尺（約61米）內。如果超出既定範圍，Tile應用程式會顯示物件最後的出沒位置。

（綜合）

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