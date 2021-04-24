爸爸骨灰加入保齡球　美國男打出300分完美球局：他見證這刻！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-24 09:00

爸爸去世了，但仍可以陪伴自己打保齡球！美國1名男子在爸爸耳濡目染下愛上保齡球，爸爸去世後，他幾經辛苦找來工匠願意將骨灰加到保齡球內。之後更憑這個保齡球完成1局300分的完美球局，做到爸爸一直未能完成的目標，以紀念他最敬愛的人，更表示在這個歷史性的一刻，爸爸就在身邊見證一切！

軒高（John Hinkle）一直希望找方法為爸爸作紀錄，於是將爸爸的骨灰加到保齡球中，並打出300分的完美球局。（facebook用戶「John Hinkle」圖片）

軒高完成紀念爸爸打出300分完美球局重要一刻！▼ ▼ ▼

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美國男子軒高（John Hinkle）居於伊利諾伊州皮奧里亞（Peoria, Illinois），現年39歲的他曾經代表西伊利諾伊大學在2002年奪得全美大學體育協會的保齡球比賽冠軍。軒高的爸爸於2016年去世，他一直希望可以有方法可以紀念摯親。

軒高爸爸亦熱愛打保齡球，因此經常都帶1對兒子同行，兄弟亦漸漸愛上這項運動，多年來都參加同1支球隊。自爸爸去世後，軒高花了很多時間，終於找到工匠願意替他把爸爸的骨灰加到保齡球內。由於軒高使用雙手持球，只需使用到保齡球的2個小孔，工匠就把骨灰放到姆指指孔位置並封住。軒高當時就希望，有1天可以用這個保齡球完成1個300分的完美球局。

軒高在IG上分享短片，說他用有爸爸骨灰的保齡球完成了1局完美球局。（IG「hink.jr」短片截圖）

上周一（12日）軒高在他居住的城市打保齡球，開始之前他已經向弟弟說：「我會用這個球打到300分。」弟弟於是鼓勵他說：「去吧！」軒高回憶球賽打到第11及12球的時候，他的眼睛就已經開始有眼淚湧出，「我看不清楚最後一球打成怎樣，我快要哭了，只把球拋了出去」，結果完成了完美球局，軒高更說他感覺到爸爸有在身旁，見證重要一刻。

軒高提到爸爸曾經打到298分，299分，但不曾打到300分，「直到今晚之前他沒有打到1次完美球局！」。軒高過去曾數次打到300分，但形容這次是他保齡球生涯之中最好及絕對是難的1次，「我當時在顫抖」。

（People.com）

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