女子驚打疫苗掙扎　老公捉手臂打頭零安慰　終不耐煩當眾出拳毆打

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-10 13:00

各地政府紛紛鼓勵市民接種新冠肺炎疫苗，但對於針頭恐懼症的人，打針絕對是一大難關。最近內地1段女子接種疫苗的影片在網上瘋傳，看到該女子在丈夫陪同下打針，惟當她太害怕而不停掙扎時，丈夫竟不耐煩地出手打她，舉動引來大批網民炮轟，「這大庭廣眾之下就打人了，很難相信他平時不家暴」。

上海1名女子因太害怕打針，在接種疫苗時不停掙扎，身後的丈夫最終不耐煩而當眾出手。（微博影片截圖）

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據內地《頭條新聞》報道，事件發生於上海，近日1名女子準備接種疫苗時，看上去非常害怕，身體蜷縮成一團，惟在她身後的丈夫全程沒有安慰她，並左手拉起妻子的衣服以露出手臂，右手則環抱着對方固定位置，其間又出手打妻子的頭。

不久，醫護人員用綿花棒擦拭女子的手臂，女子再次失控掙扎，丈夫見狀卻大力推開女子，朝對方身後打了一拳，女子不禁大哭，一旁的職員也揮手示意，疑似意指女子的狀態不適合繼續打針。據報該女子最終於事發當天沒有接種疫苗。

片段引來熱議，不少網民批評丈夫打人的舉動，擔心女子平時已被丈夫粗暴對待，「別打針了，直接掉頭去警察局吧」、「看那樣平時沒少被欺負」、「看到阿姨在那裏抹眼淚，我好難過，要是是我媽媽我得心疼死」，也有人怒斥現場職員沒有阻止男方，「家暴啊，一群人就這樣看着？」。

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