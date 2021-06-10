公司裁員交人頭　28歲仔被同事點名1人1句迫走　結局神奇大反轉

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-10 18:00

疫情下很多公司都要裁員以節省開支，有打工仔表示，近日公司要求每組裁走至少1人，由於沒有人自願離職，而自己是組內最遲入職，即被同事一人一句「夾埋焗我走」，但當他失望得主動提出請辭時，結局卻來個大反轉！

有打工仔表示，近日公司要求每組裁走至少1人，由於沒有人自願離職，而自己是組內最遲入職，即被同事一人一句「夾埋焗我走」。（《未生》劇照）

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網民Hubert投稿至facebook專頁「辦公室日報」，指公司早前裁員，要求每部門交出至少1位員工，主管則希望組內同事自行商量人選，但由於沒有人主動辭職，同事以年資最淺為由，提議樓主應考慮一下，其後連續數天，更不斷有意無意「畀說話我聽」，希望能逼走樓主▼▼▼

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樓主表示，全組有5位同事，自己今年28歲，並非年紀最少或最大，亦不是剛畢業，只是較他們遲入職，當中只有1位30多歲、已結婚的男同事，其他人都是單身，直言對他們十分失望，「我唔係賴死唔走，係唔明點解要畀平起平坐嘅同事決定我命運」。

雖然心有不忿，但樓主認為留下來更難受，亦體驗到職場的醜陋，因而主動向主管請辭，同事收到消息後即變臉，「走埋嚟問我點解主動辭職，好心你哋唔好咁假啦！想嘔呀！又話要同我食飯 farewell，慳啲啦！」。不過事隔一日，事情竟有極大反轉▼▼▼

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樓主指雖然結局來個大反轉，但自己卻很受傷，「或者我都要反省下自己人緣點解咁差」，又指今次事件看盡人情冷暖，「希望下一份工會更好」。

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早前有打工仔投稿到facebook專頁「辦公室日報」，指身為基督徒的老細，工作時經常將「教會」掛在嘴邊，日日開口施壓叫員工返教會，有時同事做錯事，老細更公開說要「罰」對方返教會，令員工對其行為反感。

而公司裁員一事更讓樓主怒不可遏，樓主指老細有領取政府的保就業資助，但計劃完結後立即大裁員，其後更涼薄地說了不近人情的話▼▼▼

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