嫌公司電腦椅唔舒服　同事自資買萬元新凳　網民：想曬命好有錢？

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-11 11:00

對於打工仔而言，每天在辦公室的時間隨時比留在家中還要長，舒適的工作環境就變得尤其重要。1名網民日前在討論區發文，指公司有同事買了1張電腦椅，要價約1萬元，他聽後非常震驚，認為該同事只想炫耀自己富有，質疑「想曬命自己好有錢？？買成萬蚊張電腦椅放公司都唔知博乜！」。

有打工仔發文指其同事日前買了1張電腦椅，要價約萬元，令樓主質疑他「曬命」。（示意圖 / Laura Davidson / unsplash）

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該名網民在香港討論區以「同事好寸，話公司啲電腦椅唔好坐，自己買咗張成萬蚊嘅返公司坐」為題發文，表示日前看到有送貨員搬運1張電腦椅到公司，由1位男同事簽收，不久該名同事將電腦椅推到辦公桌附近，「見佢左砌右砌，好似好複雜咁，砌完出嚟張電腦椅又真係幾舒服咁」，看似是標榜符合人體工學的設計，引來其他同事討論。

樓主原估計新椅約1000多至2000元，未料真實價格達5位數字。（網上圖片）

樓主指，公司本來也有提供電腦椅給同事，但只是一般100元左右的貨色，他原本估計同事自費買的新椅價值1000多至2000元，詎料真實價格竟達1萬元，「同我去旺角睇嗰啲電腦椅差唔多嘅嘢要成萬蚊？」他不禁質疑同事的動機，「個同事又想點？想曬命自己好有錢？買成萬蚊張電腦椅放公司都唔知博乜」。

大批網民紛紛回應帖文，但意見兩極，部份人認同樓主，笑言「屎忽鑲金」、「怪獸父母買畀佢？」、「下次叫佢買架BENZ揸車返」。另外有網民就認為該同事自己出錢，加上可能身體有需要，想工作時坐得舒適並沒有問題，反斥樓主小事化大，「自己想返工舒服啲有咩問題，又唔係叫你畀錢」、「自己錢自己享受都有問題？」、「日日坐喺公司至少8個鐘，對自己身體好啲有咩問題？」、「職安健呀！大佬」。

Facebook專頁「奴工處」早前刊登一篇讀者投稿，「想問下大家，覺得去到邊個位要辭職？」一出即吸引很多網民踴躍留言，一人講一個逼使自己辭職的臨界點▼▼▼

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