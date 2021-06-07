公司由九龍灣搬上水　八成半人嫌遠辭職　網民：呢招Cut人都幾絕

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-07 18:00

不少打工仔找工作時，除了薪金福利和晉升前景外，上班地點都是重點考慮的因素。有網民近日就發文分享，指公司最近由九龍灣搬至上水，結果在搬遷前1個月出現離職潮，全公司人手由70人「跳樓式」大減至10人，情況引來網民熱議。

有網民指公司最近由九龍灣搬至上水，引發離職潮。（Google Maps網頁截圖）

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該名網民日前向facebook專頁「奴工處」投稿，表示其公司剛由九龍灣搬至香港近乎最北點的上水，薪金沒有調整，最終在正式搬遷前1個月，「全公司70人走剩10個」，人手銳減八成多。

最後樓主公司由原本70名員工，大減至10人。（《蠟筆小新》劇照）

帖文一出即引來討論，不少「上水牛」打工仔現身留言，指「北區人表示你哋都有今日啦」、「新界牛表示：早啲出門口搭早班車就得啦」，也有人指出由九龍灣出上水，其實也不會花費太多時間，「其實上水無你哋想像中咁偏僻囉，上水去九龍灣都係1個鐘車，仲要有巴士直達」。

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不過，有網民則分析，質疑樓主的公司以此「逼退」員工，減少人手之餘，又能節省遣散費等開支，「用呢招Cut人都幾絕」、「1招慳返成百萬遣散費同長期服務金」。

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