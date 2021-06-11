麥當勞BTS餐掀炒賣潮　1個「少油漬」紙袋賣$80　全套包裝售$650

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-11 13:00

【麥當勞 / BTS / 防彈少年團/ The BTS meal / 炒賣】麥當勞繼早前推出「姜濤餐」，近日又聯乘韓國當紅組合BTS（防彈少年團）於全球50個地方推出「The BTS Meal」，印尼雅加達的麥當勞更出現外賣員擠爆餐廳取餐的現象。香港「兵團」在套餐正式推出後亦紛紛湧至麥當勞購買，在二手拍賣網站更有炒賣潮，連沾有「少油漬」的紙袋都開價80元，而一套聲稱是全新的包裝盒、杯及紙袋等則開價最高達650元。

The BTS Meal實物圖／香港麥當勞圖片

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香港上周四（6月3日）正式推出「The BTS Meal」，套餐包括9件麥樂雞、兩款麥樂雞醬（蒜辣蛋黃醬及韓式甜辣醬）、中薯條及中汽水，原價由39元起，而其特別之處，就是所有包裝都印有BTS的標誌，及使用他們的代表顏色紫色為主題，引來粉絲們購買，有人更會將用過的包裝清洗收藏。

最多人在網上單售印有BTS標誌的紙袋，由20元至80元不等，其中1個寫明「少油漬」的紙袋亦要售80元。（Carousell圖片）

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二手拍賣網站Carousell出現多個炒賣帖子，最多人單售印有BTS標誌的紙袋，由20元至80元不等，其中1個寫明「少油漬」的紙袋亦要售80元。有不少人則出售全套包裝加2個麥樂雞醬，由188元至650元不等。

不過香港炒賣潮已不算誇張，馬來西亞竟有人出售1個紙袋，開價1000令吉，相等於1880港元。

外國有粉絲就想盡辦法將享用完的包裝收藏起來▼▼▼

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BTS麥當勞餐外國掀炒賣潮 1個紙袋1800港元 粉絲出奇招收藏包裝

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早前麥當勞推出80元「姜B餐」，隨餐更會附送3張姜濤個人獨照卡，部份更是限量簽名閃卡，引來大批粉絲要狂吃麥當勞儲齊整套共6張卡。在Carousell網站上，更見姜濤卡炒賣潮，單買普通卡要80元，限量閃卡更要250元，如果一套6張最高價更見700元。

樓主女友在網上見到姜濤卡，更以230元炒價買了一張限量簽名版閃卡。（Carousell圖片）

港女賣二手名牌波鞋 穿3年有迹開價$1500 網民：貼錢都要考慮

不少人對「着人舊鞋」都有避忌，如果鞋子已經殘得發黃更是難以接受。有網民在二手買賣平台Carousell發現有人以1500元出售穿過3年、發黃有污漬的名牌波鞋，更「誠實」地標明僅得三成新

網上二手買賣平台Carousell，竟有人以1500元出售自己穿過3年、發黃有污漬的名牌波鞋。（連登討論區圖片）

另外，該賣家亦有將其他波鞋或布鞋放上平台出售，最誇張的一對是穿了5年的New Balance波鞋，同樣標明是30%新。