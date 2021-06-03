撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-06-03 07:00

韓國組合BTS（防彈少年團）與連鎖快餐店麥當勞由5月26日起，先後於全球49個地方推出「The BTS Meal」。等了這麼久，香港的ARMY終於可以在6月3日買到這個餐了。外國有不少粉絲為了好好收藏是此的特別包裝「出盡奇招」，有人將包裝清洗並放在太陽下曬乾。雖然是此活動並不是限量發售，但外國就有不少網民於Twitter及拍賣網上將包裝炒賣，其中一個紙袋竟然被炒至RM（馬來西亞令吉）1000，相等於港幣1880元！

全球49個地區限定發售

繼早前推出「姜濤餐」之後，麥當勞這次就聯同風摩全球的韓國組合BTS推出「The BTS Meal」。是次活動在全球49個地區限定發售，其中包括美國、澳洲、韓國、馬來西亞、新加坡、香港、台灣。套餐包括9件麥樂雞、兩款麥樂雞醬（蒜辣蛋黃醬及韓式甜辣醬）、中薯條及中汽水，包裝上印有BTS的標誌，亦會以BTS的代表顏色紫色為主題。

The BTS Meal實物圖／香港麥當勞圖片

香港的麥當勞將在今天（6月3日）起發售The BTS Meal！想知道點樣可以減$3和全單9折？即睇：【麥當勞防彈少年團BTS Meal登陸香港！紫色包裝超夢幻 附$3優惠劵】

粉絲出盡奇招收藏包裝

作為追星族，相信都不會想放棄任何印有偶像的樣子或與偶像相關的物件。不少外國ARMY在食完這個套餐之後，都想盡辦法將包裝收藏起來。其中一張粉絲將包裝清洗後用晾衫夾夾著將其曬乾的照片被瘋傳，有韓國網民笑言「這名粉絲很可愛」、「有點白痴但作為追星族又明白他這樣做的用意」。

▼▼▼即睇粉絲點樣收藏及改造包裝▼▼▼

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外國掀炒賣潮

雖然是此套餐不是限量發售，不過外國仍然有不少網民炒賣包裝。其中一名來自馬來西亞的網民「獅子開大口」，一個紙袋竟賣Rm1000（馬來西亞令吉），相等於港元1880！除此之外，大型拍賣網站ebay亦有不少人將這些包裝炒賣，價錢由港元7至1550不等。而香港的carousell竟然在香港麥當勞發售之前已經有人賣？！

▼▼▼點擊圖片查看各地炒賣情況▼▼▼

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