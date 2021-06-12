被大30多歲男上司力追　24歲女超煩惱　網民獻絕招：向佢請呢種假

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-12 15:53

辦公室戀愛帶來不少麻煩，如果是被身份特殊的人追求，就更加不知所措。有網民分享指，早前被大30多歲的男上司力追，初時以為跟對方只是「師傅與徒弟」關係，但多次婉拒約會後仍不斷傳訊息，令她非常苦惱，「除咗辭職仲可以點算？」網民紛紛獻計望助樓主擊退上司，包括叫她不斷借錢、扮有男友／女友，甚至可向上司請產假，創意十足。

網民分享指，早前被大30多歲的男上司力追，多次婉拒約會後仍不斷傳訊息，令她非常苦惱。（《愛我就別想太多》劇照）

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該名24歲女網民近日投稿至facebook專頁「奴工處」，指半年前開始被年長30幾歲的男上司力追，有次對方邀約吃飯，「諗住佢教我咁多嘢，好似師傅同徒弟」，因而爽快答應，但沒想到卻是煩惱的開始，「點知咁就瀨嘢」。

上司其後仍繼續邀約吃飯，即使樓主拒絕多次，仍然不斷傳來訊息，令她壓力很大，「返工仲要日日對住」，不禁問「除咗辭職仲可以點算？就算辭職我都驚佢會繼續搵我」。

帖文引起網上熱議，網民紛紛留言建議樓主如何回應。有人認為辭職是最好的解決方法，一了百了，又提議多個創意方法，如叫Uber假扮有男友接放工、向他請產假，令他知難而退▼▼▼

不過有網民就指，要小心回覆上司的訊息，而且「冧你都係好事，至少做錯嘢有人幫，加人工一定有你，炒人就一定無你」。有人則笑言或許是一場誤會，上司可能想「同後生仔傾下偈」。

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