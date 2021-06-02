拒半億身家有錢仔追求　女同事1個原因揀月入5萬打工仔　網民震驚

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-02 08:00

高大、靚仔、有錢，可能是很多人的擇偶條件，不過亦有女生更重視「內在美」！有網民表示，其女同事近日遇到2位追求者，1個是打工仔，另1人則是每月「翹埋雙手」收租、身家半億的有錢仔，但女同事最後因1個原因情歸打工仔，令樓主大感驚訝。

有網民表示，其女同事近日遇到2位追求者，1個是打工仔，另1人則是每月有租收的有錢人，但女同事最後因1個原因情歸打工仔。（《追婚日記》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

有網民在連登討論區發文，指最近個幾月有2位男士同時追求她，2人外貌性格相差不遠，但其中1位是月入5萬元的打工仔，另1位是每月有租收、身家達半億的有錢人。不過女同事最後竟然選擇跟打工仔交往，認為「有錢仔剩係識收租，冇自己事業好廢」，令樓主不禁驚嘆「原來女人想要男人有上進心係真」。

帖文隨即引起網上熱議，有人不敢相信樓主同事的選擇，估計她有其他原因而拒絕有錢仔追求，如對方只是拍散拖，又認為「一日未埋單都唔好咁早下定論」；另有人認為月入5萬元的打工仔算是條件不錯，認為2人相距未至於很大，不過隨即被其他網民反駁，「5萬要做1000個月即係80幾年先有半億」▼▼▼

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有男網民在連登討論區，以「點解條女唔應我？咁樣嘅回覆好似係」為題發文，指大約半年前在交友APP認識了1位女生，開始時應用程式將他1大段設定好的自我介紹傳送出去，隨即展開令人尷尬到失笑的對話▼▼▼

有網民認真分析，指出問題所在▼▼▼

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