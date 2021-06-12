監控鏡頭下垃圾場女工突然消失　家屬苦尋3個月無果提恐怖推測

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-12 11:00

內地發生1宗恐怖失蹤案，江蘇1名69歲垃圾場女工在監控鏡頭下突然消失，事發至今已經近3個月，完全找不到任何線索。由於事發時女工正在垃圾場內操作機器，家屬懷疑是有大型垃圾車倒車入場內時，將女工撞進垃圾箱，再被倒入處理垃圾的機器內，可能已和垃圾一同被焚燒，「1個人如果被燒掉的話，找到1片骨頭都很難」。然而影片中最關鍵的事發位置，在發生意外時被1個訊號塔阻擋，令事件未有定論。當地警方則稱事件仍在調查中，懷疑是有人操作不當造成；惟許多網民認為警方的說法，似乎是「委婉地說女工被捲入垃圾車了」。

69歲垃圾場女工開工期間失蹤，至今已近3個月，家屬認為她被撞入垃圾車的車斗內，最後倒入垃圾處理機，終連同垃圾被焚燒。（微博影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

內媒報道，事件發生於江蘇徐州的夏橋垃圾中轉站，69歲的垃圾站女工姬慶蘭在上班期間離奇失蹤，至今已近3個月，家屬找不到任何線索。她的女兒孟女士接受內媒訪問指，母親具體是在3月26日失蹤，當日她有上班，失蹤前仍在工作崗位正常操作機器，直至1輛大型壓縮式垃圾車倒車入內及離開後，垃圾場各個監控鏡頭再找不到母親蹤影。

事發多時，家屬已作最懷打算，孟女士懷疑母親已經出事，她查看了垃圾場對面安老院的監控鏡頭，估計母親是被壓縮式垃圾車撞到。她解釋母親的崗位是操作垃圾場機器，該輛垃圾車倒車駛入內時，過程中可能撞到母親，還將她撞入垃圾箱內，之後司機將垃圾箱升高倒出垃圾時，母親被一同被倒入垃圾處理機內，可能已被一同燒掉。

垃圾場對面的安老院設有監控鏡頭，理應拍到事發經過，但垃圾車和垃圾處理機之間最為關鍵的位置被訊號塔阻擋。（微博影片截圖）

據家屬推測，女工在當天被撞倒後，再被捲入垃圾處理機器，可能已連同垃圾一起被焚燒。（微博影片截圖／01製圖）

事發時垃圾場無人發現母親消失，後來其他工人找不到她才查看了附近監控鏡頭，仍不能確定她因何失蹤。家屬認為垃圾場對面的安老院的監控鏡頭可能拍到事發經過，遂查看了有關影片，惟不幸的是最關鍵的事發位置，即垃圾車後方和垃圾處理機之間的位置無法看清，「正好那個監控被移動訊號塔擋住了」，導致現時還未找出真相。

失蹤女工的女兒大呻在垃圾場找人很難，就像大海撈針一樣，「而且她隨時有被抓被燒的可能性」，該垃圾場焚燒垃圾，一燒就是8噸的份量，「1個人如果被燒掉的話，找到1片骨頭都很難」。監控畫面所見，家屬所指的垃圾車正在移動，但鏡頭畫面像有層霧一樣看得不算清楚，只是家屬點出了女工的位置及拍到車子倒後的過程。

+ 7 + 7 + 7

家屬認為女工已在垃圾場慘死，但警方未有定案。（微博影片截圖）

當地警方稱已立案調查，認為家屬的說法只是一種猜測，並沒有證據，不過他們也懷疑事件因操作不當造成，暫時無證據證明事主被捲入垃圾車。然而網民認為事發已近3個月，女工應該凶多吉少，而且過程就像恐怖片一樣，甚至有不少人看完警方說法後，覺得是委婉地說出女工真的被捲入垃圾車內。

網民點睇：