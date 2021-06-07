男友又窮又患情緒病　港女決不離棄　驚悉另有恐怖真相秒提分手

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-07 23:00

情侶之間相處最重要是真誠，即使條件再優越，信任一旦破裂便難以修補。有香港女生於討論區講述戀愛經歷，指與男友交往時已得知對方出身草根家庭，加上曾因被欺凌而患抑鬱症，不過她未有嫌棄，更處處為他着慳住拍拖，相戀期間不斷為男友付出。 早前男友突然表示有輕生念頭，港女擔心下一直在旁安慰，沒料對方突然道出恐怖真相，表示自己家貧背景和情緒病史的一切全屬虛構，自已家境不俗，更獲家人送樓，過去1年相處「全部都係佢對另一半嘅考驗」，並認為她表現「過關」，因此已視她為結婚對象。女生突然變成「富二代女友」卻未有感興奮，反而直斥對方利用其信任，憤而提出分手。

港女於討論區講述戀愛經歷，指男友自編自導自演，謊稱自己出身草根及患情緒病，只是考驗她的感情。（《幻愛》劇照）

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「男朋友講完當我結婚對象之後，我秒分手。」該名港女早前於Dcard討論區發文，21歲的她與同齡男友做兼職時認識並相戀。交往第1個星期時，男友已表明自己出身草根家庭，家住赤柱公屋單位，「成家靠阿媽做759加KFC嗰份糧」，而自己亦因自小缺乏愛及曾被欺凌而患有抑鬱症，「佢同我講驚拍拖累咗我，話趁𠵱家感情仲未深厚，我要走嘅話佢唔怪我」。

樓主聞言未有介意，更落力為男友付出，「因為我係真心鍾意佢，我同佢講我會畀到你幸福」。交往1年以來，她知道男友為了面子常常希望為她付款，但外出食飯時她總會「拉佢食平嘢之後AA」，即使生日或紀念日也絕不會要求收到價值高於150元的禮物，或是要男友花費大筆金錢慶祝。

反而男友生日時，她卻會「book最好嘅酒店最好嘅餐廳，就係為咗佢過得開心」。她知道男友患情緒病，更細心地搜尋相關資料學習與對方相處，「不停上網同埋睇書搵點樣同情緒病人相處，每次佢有唔開心我都會即刻陪喺佢隔籬聽佢講嘢，亦都唔敢刺激佢」，幸運地男友一直沒有復發。

樓主得知男友的背景未有介意，反而更細心為對方付出。（《幻愛》劇照）

直至早前1個晚上，男友突然在樓主家中情緒崩潰，樓主驚悉自己被瞞騙了整整1年！按圖看窮男友的真面目：

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男友早前突然情緒崩潰揚言要輕生，後來才自揭一切只是對樓主的「考驗」。（《幻愛》劇照）

搖身一變成為「富二代女友」的樓主未感興奮，反而以家人作藉口，要求男友先回家，再發訊息向對方提分手。她直言自己從未介意男友出身貧窮或患有情緒病，「但係佢呃足我1年幾我真係頂唔順，我覺得佢雖然冇情緒病但有精神病！究竟係有幾自卑、幾驚我呃佢錢、呃佢感情先做得出啲咁嘅嘢？」她續指男友後來不斷道歉，惟她完全不能接受被騙，打算直接封鎖對方的聯絡方法狠心「斬纜」。

帖文引來熱議，不少網民直指男友的行為猶如恐怖情人，「真係好黐線，佢應該覺得自己得家境呢個可取之處，所有接近佢嘅人都係謀算緊佢嘅身家」、「已經唔係test唔test嘅問題，而係其實佢打從心底就無信過你，亦對你無信心，先至會覺得人哋同佢拍拖係為錢？」、「即使係普通朋友都要互相尊重同信任，更何況係男女朋友？」

恐怖情人絕不罕見！有港女早前發文講述與男友相處的經歷，指對方一向有潔癖，早前到其家中留宿時不慎「漏M」弄髒床鋪。沒料男友因而抓狂，即時大罵「污糟」，一怒下更將她推向牆及趕她離開，令她崩潰痛哭。網民看過經歷紛紛勸她盡快分手，直指情侶相處無論如何也不能動手，「會出手郁女朋友嘅男人真係唔要得，只有0次同無限次」。【點擊下圖放大即睇▼▼▼】

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同場加映：恐怖男友疑女友出軌 偷入屋大報復 阿媽求情一句辣㷫受害女

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