口罩都食得！日本大學生推菠蘿包口罩　稱可防飛沫仲可食落肚

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-06-13 18:04

【新冠肺炎 / 口罩 / 創意 / 日本】疫情下口罩已成全人類的必需品，不少人拒絕枯燥乏味，每天要戴上不同顏色的口罩作配襯，日本近日有大學生發揮超強創意，研發出可食用的「菠蘿包口罩」！這款口罩外型像極了菠蘿包，而且還通過了第三方研究機構的「防飛沫」測試，聲稱可以防範飛沫噴濺，不過由於菠蘿包口罩外層始終用於阻隔病毒，所以建議「食內唔食外」。

日本推出菠蘿包口罩，聲稱通過第三方機構測試可防飛沫，戴完口罩可以食落肚！不過由於外層可阻隔飛沫，建議只食用內層。（官網截圖）

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根據日媒報道，菠蘿包口罩由3名超愛吃麵包的大學生合作研發，他們表示因為想戴口罩後還可以一直聞到麵包的香味，所以想到將麵包和口罩合體，更聯同知名當地著名菠蘿包專門店「Melon de melon」聯手生產這款口罩。

根據官網的資料，這款3D口罩的用料其實就是麵包，內部則被挖空以配合臉型，口罩亦通過了檢測機構「Unitika Garmentec研究所」的測試，指具有防飛沫的效果。不過業者也特別提醒用家，使用時切勿吃掉整個口罩，畢竟口罩外層也是負責阻隔飛沫，所以只能吃掉內部。

由於是真正的麵包，口罩需要冷凍運送，故只有1天的「食用限期」。業者5月時曾在秋葉原及澀谷宣傳該款口罩，結果在10分鐘內火速派完200個菠蘿包口罩，非常搶手。口罩昨日（10日）也正式發售，以5個1800日圓（約127港元）開賣，6月份的貨存很快便賣完，目前可在網上預先訂購7月的商品。

（綜合）

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