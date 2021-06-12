恐怖！女童食雪糕有怪味咬出4cm刀片　刀鋒向上超危險　廠商咁講

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-12 20:00

連雪糕都不可以暢快地大啖吃嗎？內地有家長日前拍片投訴，稱女兒吃雪糕時，吃第一口發現有奇怪味道，到吃第二口時竟然咬出長達4厘米的刀片，幸剛好卡在牙縫，女兒的嘴巴才沒有受傷。雪糕的廠商稱已接獲投訴，正調查事件，強調如果屬實會承擔百分百責任。雪糕藏刀片的畫面嚇壞許多網民，除了大呼可怕，還有人推測事件成因。

女童吃雪糕時咬到1塊4厘米長的刀片，幸好沒有受傷。（微博影片截圖）

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事件發生於湖南婁底市，女童的父親姚先生接受內媒訪問指，女兒在本月7日晚上說想吃雪糕，於是自行拿1條來吃，咬第一口時已說雪糕有陣氣味，沒料到第二口就說咬到硬物，鬆口一看發現是塊刀片，足足有4厘米長。從影片所見，拍到棒狀雪糕的包裝名稱叫「真功夫紅豆雪糕」，刀片看上去感覺陳舊，刀鋒後有個洞，藏在雪糕的紅豆餡內，刀鋒朝上非常危險。

姚先生說幸好刀片剛好卡到牙縫，女兒的嘴巴沒有割傷，又指女兒吃雪糕時家裏的大人都在場，肯定不是她找來刀片再攝入雪糕內。事後家屬已聯絡廠家，希望對方作解釋，雪糕廠方面表示已收到投訴，稱要先證實是否廠家責任而為消費者帶來損失。

內媒指涉事的河南省木倫河食品有限公司專門生產雪糕等冷凍食品，對方回應指正調查事件，已派出當地的代理去找姚先生核實，若雪糕出現質量問題，「該是我們的責任百分百承擔」。

網民點睇：

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事件引起熱議，有網民猜測可能刀片是機器的部分零件，在生產過程中混入了雪糕原料內，所以才會藏在雪糕中間，又有人陰謀論稱是有員工想向老闆報復。不過好運的是「禍從口入」的女童沒有受傷，大嘆事件可怕，「我不敢吃雪糕了」。

（綜合）

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兒童生膽結石小知識：

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小龍蝦食安小資料：

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