15歲仔常肚痛揭肚藏逾百膽結石　膽囊撐大一倍　因每天狂吃這食物

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-09 14:00

餐餐暴飲暴食，身體早晚會出問題！日前杭州1名只有15歲的男生因腹痛入院，未料送醫生檢查發現他的膽囊內竟然藏了逾百顆膽結石，看起來激似珍珠奶茶裏的珍珠，又圓又小顆，令膽囊被撐到2倍大，最後需切除。院方指男生患病原因和他的飲食習慣有關，因為他鍾情炸雞和飲料，每天要吃，家人又有求必應，久而久之膽囊形成大量「珍珠」。

杭州15歲男生狂吃炸雞和飲料，日前因腹痛入院，發現生了過百顆膽結石，看上去就像珍珠奶茶的珍珠。（示意圖／資料圖片）

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杭州1名15歲化名小熙的男生，近3個多月不時腹痛，最近終於忍不住求醫。小熙來自蕭山，從小就是個胖子，1.6米高但卻有80公斤，平日最愛的食物就是某間快餐店的炸雞，而且是愛雞如命，家裏就他一個獨子，只要他想吃，家人就會買。

2月份開始小熙一吃炸雞就肚痛，家人以為他只是患腸胃炎，給他吃點成藥就沒事。直至5月份，他肚痛異常劇烈，到醫院打針吃藥都沒用，便做了超聲波檢查，醫生發現他的膽囊已經長滿結石，數量之多令膽囊被撐到2倍大，形狀就像個芒果。家人見狀便將他轉送到杭州市第一人民醫院的肝膽外科治療。

杭州15歲男生狂吃炸雞和飲料，日前因腹痛入院，發現生了過百顆膽結石，看上去就像珍珠奶茶的珍珠。（微博圖片）

該科主任醫生殷俊杰指正常膽囊壁是0.1至0.2厘米，但小熙的卻有0.3厘米厚，需要做膽囊切除手術，並從中取出膽結石。醫生最後從小熙的膽囊內取出大量和珍珠奶茶裏的「珍珠」一樣的膽結石，數量超過100顆，推測與他長期過量飲用飲料和狂食炸雞有關。

殷醫生指，兒童患膽結石的比率愈來愈高，其中很多個案都算是自己造成的，吃過多甚至不吃都會對膽囊造成影響。像小熙的個案，他患膽結石主因和遺傳及飲食習慣有關，他的嫲嫲也曾因膽結石而要切除膽囊，而小熙本身餐餐大魚大肉，愛好甜食討厭食菜，令膽固醇增高，膽囊內膽汁的膽固醇濃度上升，令結石得以形成。

殷醫生還分享另1個案，該院5月份亦有1名14歲女生要做膽囊切除手術，她是貴州人，因學習壓力大經常熬夜，生活作息不規律，早上趕出門又經常不吃早餐，3月起經常胃痛，最後發現患膽囊炎，發現直徑2厘米長的結石，但和小熙的狂吃不同，她患病原因是「不吃」。

該院早前也治療過1名14歲女生，她因不吃早餐等原因生了顆大膽石。（微博圖片）

他解釋女生患結石原因和不吃飯有關，因為膽囊是儲存膽汁的地方，正常進食後膽囊會收縮令膽汁排出至腸道以分解脂肪，長期不吃早餐可能令膽汁無法排出，令多餘的膽汁變成膽泥，慢慢變成結石，甚至有惡性變化的可能。

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（綜合）

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