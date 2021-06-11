29歲準媽媽每日狂食1斤荔枝　預產期前1周突流產　醫生咁解釋…

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-11 14:00

【荔枝 / 孕婦 / 妊娠糖尿病】又到荔枝盛產的季節，但進食時也要節制。近日內地1名29歲孕婦聽說多吃生果，能誕下皮膚白皙孩子，因而每天進食大量生果，甚至1天吃1斤荔枝，沒想到離預產期一周前突然流產，醫生指出該情況屬於妊娠糖尿病，孕期血糖過高很可能誘發酮酸中毒，甚至昏迷，對胎兒有害。

內地1名29歲孕婦聽說多吃水果，能誕下皮膚白皙孩子，因而每天進食大量水果，甚至1天吃1斤荔枝，沒想到離預產期一周前突然流產。（示意圖，資料圖片）

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內地媒體報道，杭州1名29歲孕婦小如（化名），與丈夫開設服裝生意，兩夫婦輪流看舖，每日忙至凌晨才關門，所以一直沒有按要求定期產檢及測量血壓，24至28周的糖耐量試驗篩查也沒有做。不過小如為了生個皮膚白皙的漂亮寶寶，在懷孕期間吃大量水果，如每天至少吃3個蘋果，正值荔枝當造，更經常1天吞1斤。

不過在距離預產期的前一周卻發生意外，小如有天早上醒來察覺有異樣，原本好動的胎兒變得安靜，其後感到下腹部一陣緊縮，陰道排出褐色分泌物。她立刻與丈夫到醫院求診，但經超聲波檢查後發現，寶寶已經胎死腹中。

醫生檢查小如的血糖，發現已高達26mmol/L，血壓170/100mmHg，即為她緊急進行降糖降壓治療，並轉至杭州市第一人民醫院產科做人工流產手術，令小如心痛不已。

內分泌科副主任韓輝表示，小如的情況屬於妊娠糖尿病，即懷孕期間出現血糖高，會危害母親和胎兒的健康，導致自然流產、胎兒異常、先兆子癇、胎兒死亡、巨大兒、新生兒低血糖、高膽紅素血癥和新生兒呼吸窘迫綜合徵等巨大風險。小如的糖化血色素值高達15.2，而正常範圍應是4%至6%，高血糖容易誘發酮酸中毒，甚至昏迷，對胎兒有害。

醫院產科副主任張薇則表示，即使得了妊娠糖尿病，只要透過均衡飲食，適當運動，必要時配以藥物治療，就可以控制血糖在正常範圍。

食物安全中心建議，一般成人每日不要超過300克（約10粒）荔枝，兒童每次不宜超過5粒，以及切勿空腹進食。（資料圖片）

對於每次進食荔枝的分量，本港食物安全中心建議，一般成人每日不要超過300克（約10粒），兒童每次不宜超過5粒，以及切勿空腹進食。

註冊營養師李瑋珩曾公開進食荔枝時3個注意事項▼▼▼

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