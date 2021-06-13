職場不和同場食飯　黑面同事1句盡顯小學雞個性　旁人睇到都尷尬

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-13 09:00

職場最需要EQ！有打工仔在網上大呻日前和大班同事食飯，剛好1名和他鬧不和的同事都有出席，未料對方當面惡言相向，甚至全程黑面令氣氛非常尷尬。許多網民看到帖文後幫手想出應對方法，爆笑教打工仔如何「擊退」對方，但有不少人坦言黑面同事踏入職場還保留這些言行，只會顯得自己「小學雞」。

同事聚餐很平常，但鬧不和有必要擺上枱？（示意圖／資料圖片）

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樓主在fb專頁「奴工處」發文，分享最近一段難過經歷，事源他和另1名同事鬧不和，但有次10幾名同事一起出去吃飯，該名不和同事都在場，原本只是食餐飯，未料他一見到樓主，馬上當面大聲說：「點解要叫佢？早知係咁，我都唔食。」

惡言相向後，該同事食飯全程「黑口黑面、唉聲歎氣」，令樓主大嘆氣氛很尷尬。網民看完帖文後，笑言如果不想遇到這情況，只要平日都不出席同事飯局就「唔使煩」，又有留言分享職場向來人夾人，即使和某位同事不和，碰面最多「唔出聲」，不會當面吵架，「你同事好小學雞」。

有留言疑問既然該同事已講出口不想吃，「講完佢仲坐係度先厚面皮」，又齊齊幫樓主回應辦法，下次可以當面反擊：

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（fb專頁「奴工處」）

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