九龍區面試要去大西北上班　打工仔感被騙：全程無提過返工地點

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-12 18:00

上班地點是不少打工仔重要考慮之一，如果公司太遠太隔涉，的確會令人卻步。有居於九龍區的網民在討論區分享，指近日到位於區內1間公司面試，認為在九龍區上班較方便，沒料到收到取錄通知時，才發現他被指派至新界「大西北」（屯門，天水圍及元朗一帶）總部工作，車程時間及車費支出都較預期多近一倍，而且面試過程完全沒有提及上班地點，令樓主猶疑應否接受。

有居於九龍區的網民分享，近日到區內1間公司面試，不料收到取錄通知後才發現，他被指派至新界「大西北」總部工作，但面試全過程完全沒有提及。（示意圖，資料圖片）

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「家下啲公司真係好蠱惑！」該網民在香港討論區發文，指早前到九龍區的公司見工，他由家中出門前往只需約40分鐘，其後亦收到獲聘消息，「老實都幾開心」，不過查看通知書的地址後，頓時心裏一沉，「個地址係大西北？」

樓主立即致電查詢，對方指公司分2個地方，後勤部門在九龍區，總公司則位於新界，「我上網睇份工個地址喺九龍，我見工又係九龍……佢又冇提到，我又唔會諗到佢出呢啲蠱惑」。他指如果受聘，每日要花個多小時上班，而車費亦大幅增加一倍，令他不知如何是好，「家下係唔係要硬食大西北返工？」

帖文隨即引起網上熱議，不少人都認為應視乎薪金而定，「份工好嘅，遠啲都要」，如果真的不能接受，亦有網民稱可以禮貌地拒絕。有人則建議直接搬去大西北，不但交通較方便，「住平咗又住大咗」。

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