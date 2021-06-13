阿女驗DNA與同父異母姐姐認　揭父曾出軌　驚人真相是媽媽也風流

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-13 22:00

DNA基因測試技術越趨精準，許多埋藏多年的風流韻事亦終被揭穿。美國佛羅里達州女子希拉里（Hillary）早前就在網上分享做DNA測試的經歷，指自己完成測試的數年後與同父異母的陌生女子相認，追查之下相信父親曾與其他女子「偷食」。當事件開始引來媒體關注時，希拉里卻從母親口中得知父母的感情生活錯縱複雜，自己的爸爸亦另有其人！

有美國女子拍片分享，指早前1名陌生女子聯絡她，並稱基於2人的DNA結果，應是同父異母的姊妹。（資料圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

希拉里於今年5月在TikTok發布影片，表示多年前一時無聊便接受DNA測試，直至早前1名陌生女子聯絡她，稱DNA結果顯示她們是同父異母的姊妹，對方比她年長約20歲。陌生女子請求幫忙尋找親生父母，希拉里欣然答應，最後更如願找到「姊姊」的親生母親，對方也承認曾與希拉里的父親發生性行為。

按圖即看希拉里發現真實身世的經過▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

希拉里當時曾在TikTok分享該故事，未料引發巨大迴響，更有電視真人騷邀請她上節目，希望進一步發掘其DNA測試背後的更多八卦事。不過，希拉里母親得知女兒上節目一事，即變得非常慌張，後來更向她坦誠一切，直言「妳的父親不是妳的（親生）父親」，突如其來的震撼消息令希拉里大嚇一跳。

希拉里其後發布新影片補充指，原來自己的生父是父親的堂表親傑利（Jerry），而依照她母親的說法，傑利也是她同父異母姊姊的父親。儘管電視節目才會出現的劇性發生在自己身上，希拉里也表示，「我不會視傑利為我真正的爸爸」，認為把她養育成人的「養父」才是爸爸。

同場加映：產前派對播妻偷情片 夫即場「介紹」姦夫：佢先係BB爸爸

+ 4 + 4 + 4

同場加映：父送DNA檢測套裝 女兒驚揭無血緣 「親生爸是億萬富翁」成真？