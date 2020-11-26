阿仔太靚仔疑妻出軌　醜爸爸唔信係親生　瞞老婆驗足4次DNA找真相

相信沒有父母不希望子女外貌帥氣漂亮，但內地一名爸爸卻因兒子太靚仔而感到非常苦惱。他自認其貌不揚，但指兒子非常帥氣，極受女同學歡迎，懷疑兒子並非親生，遂瞞着妻子4度安排親子鑑定，最終聽過醫生的解釋才逐漸放心。

內地一名爸爸自認其貌不揚，但指兒子非常帥氣，懷疑兒子並非自己親生，遂瞞着妻子4度安排親子鑑定。（示意圖/GettyImages）

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「我是北方人，四方大臉，怎麼可能生出這麼帥的兒子？」，內地一名李姓男子與妻子結婚後喜獲麟兒，兒子出生後更是「顏值爆標」，在學校極受女同學歡迎。不過李男其貌不揚，父子樣貌差距甚大，與帥氣兒子同場出現時，他不時被人評頭品足，種種經歷令李男起疑心，懷疑兒子並非自己親生。

李男為了找出兒子帥氣的「真相」，瞞着妻子帶兒子接受親子鑑定，雖然證實了兩人的確是父子關係，惟有「多嘴」親友卻質疑「一定是親子鑑定出錯」，令李男非常心煩，更因而與妻子發生爭執。

李男為了找出兒子帥氣的「真相」，瞞着妻子帶兒子先後4次接受親子鑑定。（示意圖/資料圖片）

一怒之下他先後再找了另外3間公司進行鑑定，而每次結果也明確指出他與兒子屬親生父子。看着4份鑑定報告，同時想到身邊的人對自己的閒言閒語，李男對自己與兒子的關係仍未放心，「非常納悶自己這麼醜，怎麼可能生出如此帥氣的兒子」。

醫生得知李男的煩惱，只好親自向他解釋血緣與外貌的關係，指出小孩子的外貌或受基因、隔代遺傳及後天行為習慣的影響，因此相貌普通的父母有可能生出外形亮眼的子女，而外形亮眼的父母也會生下相貌平平的子女。李男聽過醫生解釋後終於鬆一口氣，後來才逐漸釋懷。

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