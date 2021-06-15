阿仔儲夠錢上車　新入伙父母即裝修舊屋要去暫住　網民：易請難送

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-15 09:00

儲錢上車、供樓是不少港人的生活寫照，目的不過是想擁有自己的安樂窩。1名30多歲港男最近在網上發文，指過去一直與父母居於200呎的「蝸居」，多年來完全沒有私人空間。他近日終於儲夠錢自資付首期買樓，準備搬離家中享受獨居生活時，父母卻稱舊居要裝修，堅持要到他的新居暫住，而且時間未定，令樓主非常為難，與父母的關係更因此鬧僵。

有港男指自己付首期買樓後，本以為可以享受獨居的快樂，詎料父母卻突然指舊屋裝修，想到他新家暫住。（資料圖片）

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樓主在連登討論區以「新屋就嚟入伙，老豆老母堅持要搬過嚟暫住」為題發文，表示他過去30多年都與父母同住，1家3口逼在200呎的1房單位，大嘆從來未享受過有私隱的生活。直至最近，樓主終於靠自己的積蓄「上車」，未料父母不久就指舊屋需裝修，提出到他新家暫住一段時間▼▼▼

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父母提出暫住後，樓主即「表達咗少少唔情願」，但父親已面色大變，母親則大罵他不懂感恩，將多年來父母對他的養育之恩拋諸腦後。樓主則在帖文慨嘆有苦難言，強調自己只想有私人空間，不想與家人「反面」。

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帖文引來熱議，大部份網民都建議樓主拒絕暫住要求，但最好出錢為兩老租住酒店，「你出錢畀佢哋住酒店好過」、「入得嚟即係有鎖匙，有鎖匙跟住就會每日都上嚟，每日都上嚟即係長住，自己衡量下啦」、「你一心軟，佢哋長住就GG」、「千祈唔好畀鎖匙佢哋啊，易送難請啊」，而樓主後來則回覆稱，他已經向父母提出過租住酒店，無奈2人仍堅持非他新家不可。

另外，有網民提出短租同一屋苑的單位，或者由樓主自己暫住酒店，「租同一屋苑畀佢，租3個月短租」、「好簡單，你住酒店幾個月，間新樓有乜費用都佢哋交」，並勸樓主心平氣和與父母溝通，「直接同佢講你心底話啦，有冇講咁多年有個心結，話想要私人空間咁」。

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