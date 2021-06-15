HR盤點收過最癲CV　A4 size黑白相未算最誇　有人送花寫千字文

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-15 18:00

【求職 / CV / 畢業 / 搵工】又到畢業生找工作的季節，很多人都認為要在芸芸求職者中脫穎而出，第一個印象非常重要，個人履歷表絕對是關鍵的一環，不過有HR就發文分享，經常都會收到奇奇怪怪或錯漏百出的「CV」，如資料齊全卻獨欠聯絡電話，甚至有A4大小的個人黑白相，令人哭笑不得。

有HR就發文分享，經常都會收到奇奇怪怪或錯漏百出的「CV」，令人哭笑不得。（示意圖，GettyImages）

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Facebook專頁「辦公室日報」近日發文分享「最癲收過咩CV？」，指網上有HR稱收到份每項資料都齊全的CV，卻沒有留下電話號碼，「負責人當時企咗喺度，因為唔知應該回信定係做家訪」，但帖文卻引起一班HR的討論，踴躍分享見過最奇怪的CV▼▼▼

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文章隨即引起網上熱議，有網民笑言原來做HR都有好處，可以有花收，亦有不少同行紛紛留言，分享自己的所見所聞▼▼▼

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同場加映：要求女同事返工穿短裙 強調長裙都唔得 求職者超霸氣神回KO

近日網絡上流傳有女求職者着短裙見工被偷拍的帖文，因而引發有網民投稿至facebook專頁「辦公室日報」，分享1次見工經歷。她指2年前到1間位於火炭工廠區的小型公司見工，全公司只得6個人，面試接近尾聲時，老闆竟然表示希望女同事穿短裙上班，令她感到不妥▼▼▼

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同場加映：猥瑣HR見工後狂追兼WhatsApp騷擾 港女一招完美KO

有網民日前發文，指有次見工時遇着該公司一名年約40歲的HR男員工，全程目不轉睛地望她，不時語帶輕佻地發問，並問及很多「私人事」，其後更以WhatsApp私下聯絡她，令樓主大感騷擾，最後上LinkedIn用一招擊退這位麻煩HR。

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經過第一輪面試後，25歲的事主直言，「你咁樣同我interview法，我完全唔覺得nice或者風趣，我只會覺得你猥瑣咋阿叔」，亦沒有興趣再來第二輪面試，「雖然搵工好難，但我唔想同呢啲人做同事」。但她沒想到當晚就收到男HR的WhatsApp私人訊息：

由於HR一定有齊她的地址電話等個人資料，樓主希望能以和平方式趕走他，因而決使出終極一招：

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