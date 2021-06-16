$300升級無障礙廁所！網民分享淘寶家居好物　減長者跌倒受傷機會

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-16 16:00

家庭成員逐漸年老，健康變差無法避免，想他們可以在家中安全生活自然要在家居設備上花點心思！最近有網民在facebook群組上分享照片，指花費約300元購入1套廁所扶手架，成功將家中的普通廁所升級成無障礙廁所，令家中長者可以安全放心地去洗手間。

從樓主提供的連結可見，有不少買家分享安裝扶手架之後的照片。（淘寶網圖片）

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樓主在facebook群組「淘寶開心share」上分享照片，可見他家中馬桶左右都加裝了扶手，如廁後要站起來時就可以用該對扶手借力，減少因為身體乏力或平衡力不足而導致可能發生的意外。樓主表示，他購買的扶手架為防側跌款，每套只需268元人民幣（約325港元）。

根據樓主提供的連結，馬桶扶手架有多個不同款式。（淘寶網截圖）

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照片一出，網民們就踴躍留言希望樓主提供購買連結，讓他們都可以升級家中廁所，令長者如廁時更加安全，大讚「真孝順」、「幫到好多人」、「好細心」、「睇嚟幾好」。不過亦有網民認為，扶手架所佔空間不少，令廁所「擺少好多嘢」。

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