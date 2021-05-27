港女淘寶買露營車想住村屋停車場：慳返幾百萬！　網民：萬能淘寶

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-27 18:00

本港近來天氣炎熱，市民都感受到夏季的來臨，戶外露營的人潮大減。不過，有女子日前就在facebook發文，表示自己有意在淘寶網購1輛露營車回港，並停泊在村屋停車場，閒時一嚐「露營樂」的滋味，引發一眾網民討論。

有女子在網上發帖，指有意從淘寶購買1輛露營車自住。（「淘寶開心share」圖片）

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該名女子日前於facebook群組「淘寶開心share」發帖，並分享數張露營車的照片，指在內地購買的話估計要價約9萬元人民幣（約11萬港元），遂請教網民問道：「淘架咁嘅車返香港，出唔出到牌？」她續指已經聯絡賣家，對方稱可將露營車改為右軚駕駛，自己現居於村屋，打算在深圳再找拖車帶回香港，「住村屋個停車場」。

女子不久後留言大讚購入露營車的好處，指「淘咗！喺香港可以當屋住！慳返幾百萬！當香港單牌可以返大陸，直接成架車楂返去！返到大陸先自駕（遊）！」。

帖文引來網民討論，有人驚歎淘寶平台竟然連露營車也可購買，部份則開玩笑指「集運去樓下商場個自提點先」、「淘埋個車位」。另外，有網民就提醒樓主，認為她應先考慮供水、電和排污的問題，否則有露營車也得物無所用。

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據運輸署資料顯示，本港的露營車須根據《道路交通條例》領有相關車輛牌照，現時擺放在個別地點的出租露營車不可在道路上行駛，亦不受《道路交通條例》規管；露營車的安置地點亦須符合相關土地用途的規定。

（fb群組「淘寶開心share」）

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