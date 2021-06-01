淘寶賣家將15g貨物包裝到變1.3kg　買家收貨嚇親：包得太誇張啦！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-01 20:10

到淘寶購物是不少香港人的日常，但送貨包裝有時都會令人哭笑不得。最近有網民在facebook群組分享，指自己收貨時發現包裝異常地大件，更將原本只有15克重的玻璃樽包裝至1.3公斤重，重量激增超過80倍。事件引來網民熱烈討論，指做法極不環保，樓主解釋指貨品是賣家補貨，而且款式難求僅淘寶有售，不過她也直言：「佢包得太誇張啦！」

網民陳小姐在facebook群組「淘寶開心share」上發文，指1件15克的補貨竟然包裝成1.3公斤。（網民陳小姐提供）

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網民陳小姐在facebook群組「淘寶開心share」上發文，指日前收到集運貨件，收到就立即驚覺「咁大盒！乜嚟㗎？」，打後之後卻發現1個風筒紙盒，但自己明明沒有買過風筒。陳小姐最後發現風筒紙盒內原是1個細小的玻璃樽，但玻璃樽不但包了1層Bubble紙（泡泡紙，俗稱「啪啪紙」），外層再被紙皮筒包裹，「一個5cm嘅細玻璃樽，佢咁包法，由15克包到1.3公斤」，笑言賣家「都好有誠意」。

有留言質疑做法極不環保，樓主就解釋指她之前向賣家購買了1組花瓶連花瓶架，但集運時意外打爛其中1個玻璃樽花瓶，所以賣家補寄貨品。她說：「呢個中間有窿吊住嘅設計要喺香港配返都幾難，焗住嘥運費」，也認同「係覺得佢包得太誇張啦！上次全Set都冇咁包，都冇爛」。

不少香港人都會淘寶購物，為節省運費更會選擇使用集運服務。（中新社）

事件引來網民熱議，有人認為賣家「驚再爛所以今次做多幾重保障」，不少人亦認同寧願保存貨物完整，「情願佢包大舊啲厚實啲」、「畀多1公斤錢，但包唔爛，我覺得其實都賺咗」、「要讚，包得唔包保護到時爛咗又嘈到拆天」。

另外亦有人提到有類似經驗，「1件補貨，原本係1.1公斤，佢包到變咗4.1公斤」、「我買個包包內袋，佢用盒裝，0.45公斤變咗3.6公斤」、「試過買電腦椅坐墊爛咗，店家補寄，原本3kg變咗16kg，店家用大箱寄」。

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