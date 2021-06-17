90後呻返工要學去廁所同揸筷子：關你咩事　網民反駁：塞錢入你袋

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-17 14:30

不少公司也要求員工持續進修，或提供課程供員工學習有關公司及行業的發展。有在傳統大集團旗下公司任職的網民日前投稿至facebook專頁「奴工處」，指公司每月也要求員工上不同課程，惟部分主題非常爆笑，如要學習廁所文化，更要學如何揸筷子及接受考試，令他非常無奈：「真想知我點揸筷子關你咩事！」不少網民卻持相反意見，指這些是禮儀教學，「學識呢啲，係着數自己」。

有打工仔指公司規定員工每月也要上不同課程，對部分看似與工作內容無關的課程感無奈。（《大債時代》劇照）

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自稱「90後無名氏」的網民於投稿中表示，現時任職的公司為大型傳統集團，旗下有十多間分公司，當中八成人員工已年屆四旬。他指公司母集團猶如大學一般，每個月也要求員工上不同主題的課程，「例如如何做好一個下屬、甚麼是團隊、品質管理、提升溝通力」。

相關管理課程看似普通不過，但樓主指部分教學內容非常搞笑，例如員工須上「廁所文化」課程，學習「去廁所點去得乾淨」，也要上課學習「揸筷子」正確方法，甚至要通過考試才能過關。每日上班已經非常忙碌，樓主對不時要應付不同課程及考試感到無奈，又質疑部分內容根本與工作範圍無關，不禁大嘆：「真想知我點揸筷子關你咩事！」

樓主指公司提供的部分課程內容非常搞笑，例如教導「廁所文化」及學習「揸筷子」。（《大債時代》劇照）

帖文引來一眾打工仔熱議，不少網民也指如公司願意提供訓練，對員工百利而無一害，認為是「塞錢入你袋」，「每個月要學唔同課程咪好囉，你想同事提升能力公司冇training你一樣煩」、「如果唔花你私人時間，學識呢啲係着數自己」、「公司咁都有學幾好呀，最緊要唔好影響收工時間」。

亦有網民認為，廁所文化及餐桌禮儀的確值得學習，「你知唔知出去學餐桌禮儀要幾錢？出去見客食飯唔失禮，學完係增值到自己」、「學識乾淨用廁所係最有價值的course，上到人人有公德心為止」、「公司希望員工行出嚟端端正正唔好咩？餐桌禮儀你估係人都識？公司肯花時間教其實好好。至於個廁所，好多人連廁紙面紙都未識分，啲屎炸開晒唔理，有客去廁所都嚇親人啦」。

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