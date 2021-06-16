銅鑼灣巨型廣告牌寫「鄧伊婷」　網民急問邊位　真身原是TVB藝人

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-16 21:30

突然登上廣告板的她是什麼人！有網民在討論區上發文，指看到銅鑼灣及紅隧入口有2張類似的大型廣告板，主角是「鄧伊婷 Irina Tang」。由於不知道她是「乜水」，所以就問網民「佢有咩咁特別？」。

有網民上載圖片，指在銅鑼灣發現1張大型海報，主角是鄧伊婷。（連登討論區圖片）

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網民「滅絕C睇睇」在連登討論區上發文並上載位於銅鑼灣的垂直巨型廣告牌的照片，相中可見該個廣告牌頂部以大字寫上「IRINA TANG」，側邊就有中文名「鄧伊婷」。廣告牌餘下位置就是鄧伊婷穿上紅色比堅泳衣拍攝的硬照，大曬好身材。

鄧伊婷 Irina Tang是無綫電視藝人。（IG「irinateting」圖片）

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有網民留言指自己都見到該個廣告，「紅隧嗰個1個月以上都有」，但不清楚廣告推銷的是什麼，又沒有人討論，「我直頭特登Google埋，睇下有冇人講，完全無人理，成件事好詭異」。另外有網民提到，在將軍澳隧道附近都有類似的鄧伊婷廣告。

鄧伊婷 Irina Tang於2016年時曾參選「大閘蟹小姐競選」。（facebook專頁「上海新大眾大閘蟹專門店」圖片）

鄧伊婷其實是無綫電視（TVB）藝人，原名「鄧以婷」，別稱「汁汁姐」，是前香港女子組合Super Gear的成員之一。她在2016年時曾參選「大閘蟹小姐競選」，不過當年冠軍由歌手蘇慧恩大熱勝出，並獲頒3萬元支票獎金。鄧伊婷曾經參與多套TVB劇集演出，包括《愛回家》、《伙記辦大事》、《陀槍師姐2021》、《踩過界II》等等，她亦有出演多個節目，包括《3日2夜》。

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