台男買三文魚壽司放雪櫃　瞓醒一睇阿媽蒸熟晒　網民1個原因力撐

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-09 16:33

不少人都愛吃日式料理，尤其是魚生壽司。有台男最近就外賣三文魚壽司盤回家，原打算留到翌日早上慢慢享用，未料他睡醒後，驚覺母親竟將整盤壽司變成「熟食」，令他哭笑不得。不過，大批網民看後卻留言力撐樓主的母親，稱「生魚片隔餐食用的確是加熱比較好」。

有台男日前買三文魚壽司回家，翌日驚覺壽司都被母親蒸熟了。（Dcard圖片）

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樓主為該名台男的女友，她日前在Dcard討論區發文，指男友事發前一天為家中用品「補貨」，順道買下20件三文魚壽司，回家後放入雪櫃，打算留至翌天早上才好好享用。結果到了翌日早上，他滿心興奮地拿出壽司，才發現「媽媽把鮭魚（三文魚）握壽司給蒸了」。生米已煮成熟飯，台男最後仍硬着頭皮吃光所有壽司，還無奈地跟女友說「弄熟後超難吃」。

大批網民支持樓主媽媽將壽司蒸熟，指魚生不宜放隔夜，容易滋生細菌。（Dcard圖片）

帖文吸引不少網民留言，有人開玩笑指樓主終於吃到「炙燒握壽司」，又提醒樓主食物安全問題，「隔餐的生魚片還是做成熟食比較保險」、「他媽媽沒做錯，生食雖然很爽但不能隔夜，尤其放進冰箱，冰箱很多細菌啊」，紛紛支持樓主母親的做法，笑言應該只是為了兒子的健康着想。其後樓主亦回應網民指，「隔夜生魚片還是弄熟比較安全」，但由於味道大受影響，始終建議「立即吃掉（魚生）才是王道」。

（Dcard）

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