頑皮狗咬破10斤白酒桶偷喝　狂耍醉拳超爆笑　網民：有故事的狗

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-19 10:45

這是1隻懂醉拳的狗狗嗎？內媒日前報道吉林有寵物犬在家中「偷酒喝」，狗狗獨留家中時竟然咬破了10斤白酒桶子，主人回家發現狗狗醉倒地上，急忙送牠到獸醫院。狗狗雖無大礙，但出院後三分酒醒的牠舉止儼如醉漢狂打醉拳，場面爆笑。雖然片段令網民笑翻，形容「是只有故事的狗」，但不少人指酒精對狗狗來說很危險，主人應該保管好酒瓶免生意外。

主人稱狗狗醉到全身動不了，只剩眼睛能轉動。（微博影片截圖）

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吉林廣播電視台報道，6月10日長春1隻獨留家中的寵物犬竟然偷酒喝，大膽咬開了家中10斤白酒的桶，主人回家時發現狗狗已喝得醉醺醺，全身剩眼睛能動，還倒在地上「瀨尿」，將自己尿得全身濕了，馬上送牠到獸醫院。

影片所見，白色狗狗喝醉後一動不動，雙眼無神看着前方，四肢硬直主人只能勉強拖行，更有2名男子用白布當臨時「擔架」將狗狗放上去抬下樓，狗狗像昏迷一樣躺着。

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主人受訪時全程笑不停，幸好求醫後狗狗沒有大礙，牠幾分酒醒離開時自己走來走去但站不穩，走兩步又倒下，前肢出力撐起自己，不停撞向一旁，活像個醉漢，內媒形容是「狂打醉拳」。

網民點睇：

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影片令網民笑翻，發現原來狗狗醉酒行為和人類這樣相似，全身無力但眼睛「雙目無神」仍在四圍看，「醉生夢死也挺好」。不過有人提醒，貓狗身體對酒精的代謝能力遠不如人類，酒對牠們來說是毒藥，而狗狗其實未必是「喝」，而是咬破桶子時不慎舔了幾口，認為狗主有責任收藏好家中的酒，以免寵物接觸到。

（綜合）

狗狗見主人上救護車時想跟上去，但被主人的友人拉住。（TRT新聞截圖）

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狗狗跑得非常快，一路緊貼救護車。（TRT新聞截圖）

狗狗追到去醫院門口，還想入內陪伴主人。（TRT新聞截圖）

美國1隻貓咪爬上18米高的樹上被困，1名爬樹愛好者出手救援。（「Furry Friends Rescue」fb影片截圖）

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