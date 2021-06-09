台灣爆疫民眾不出門　當地農場發現激罕動物行蹤　見人即跑超害羞

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-09 20:00

疫情為各地民眾帶來嚴重影響，但同一時間因為民眾減少出行，一些罕見野生動物因此「蒲頭」。台灣武陵農場近日就拍到平日多數現身於雪山圈谷等高山地帶的「台灣長鬃山羊」，首次見牠在桃山瀑布步道出現，相信和疫情導致遊客減少有關，畫面難得一見。除了罕見物種，農場更拍到平日專門搶遊客食物的獼猴也「馬死落地行」，自己在森林裏挖竹筍來吃。

台灣武陵農場發現台灣長鬃山羊蹤影，是首次武陵農場桃山瀑布步道發現。（fb專頁「武陵農場」影片截圖）

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台灣疫情嚴重，民眾減少出門自然令郊遊人數減少，日前台灣武陵農場與東勢林管處巡護員到避暑熱點桃山瀑布巡查，意外發現不少台灣罕見物種出沒，更在瀑布首次發現屬台灣特有種保育類的台灣長鬃山羊，員工將影片放到fb專頁上分享，讓網民大飽眼福。

從影片所見，最先登場的是有「台灣最美麗的鳥」稱號的台灣藍腹鷴，是1隻母鳥帶住3個孩子覓食。但最令人意外的，是拍到1隻台灣長鬃山羊躲在森林內發呆，牠知道行蹤暴露後，馬上跑下山坡越過圍欄逃去，農場方大嘆是疫情封園期間，「大地也多了喘息空間，動物們紛紛現蹤」。

台灣長鬃山羊又稱台灣野山羊、台灣羚羊等，是台灣唯一的野生牛類動物，屬是台灣特有種，平日主要出現於雪山圈谷地帶，間中被登山客發現，今次是首次在武陵農場桃山瀑布步道發現其蹤迹。

網民點睇：

武陵農場副場長胡發韜接受台媒訪問指，台灣長鬃山羊難得一見，牠們的警覺性非常高，是台灣最大的野生牛科保育類動物，外型在台灣野生動物來說非常雄壯威武。藍腹鷴亦是台灣特有種，屬稀有保育鳥類。他提醒民眾郊遊遇上野生動物，要保持「不接觸、不干擾、不餵食」，為保育出一份力。

農場最近亦分享了有趣一幕，指長期搶人類食物的獼猴們因為沒有遊客，竟然喚醒了牠們的覓食本能，在森林自己找食物，一手就翻出泥土下的竹筍來吃，非常厲害，也令網民感嘆萬分：「終於會自己覓食。」

網民點睇：

（綜合）

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