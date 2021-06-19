丈夫失業兼陷財務糾紛　人妻懷疑新居風水出事急搬屋：唔到我唔信

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-19 14:00

風水之說一向是「信則有不信則無」，有人妻近日於討論區發文，大呻搬進租住的新樓單位後，丈夫即被「炒魷」，同時陷入工程財務糾紛。她又發現單位上兩手租戶也分別有失業及破產的問題，認定單位風水出事，決定急急找新地方搬屋。

有人妻發文大呻，丈夫搬進新居後被「炒魷」兼陷入工程財務糾紛，加上她得知前住客分別有失業及破產的問題，認定單位風水出事決定搬屋。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

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該名人妻於親子王國討論區發文，指與丈夫早前搬進荃灣西其中一新屋苑的向南單位，居住約半年後，丈夫突然被即日解僱，同時也遇到工程財務糾紛。她認為自己與丈夫「住落都運滯」，又指早前睇樓時得知上手租戶為年輕夫婦，任職機師的丈夫因疫情失業，而入住後亦收過前住客的破產信件，認定該單位風水出問題，「有啲嘢唔到我唔信！環境好、新樓都無用」。

人妻指，單位本來於今年11月才完約，對於搬屋後遇到生活巨變感難過，「好唔開心，滿心歡喜住，估唔到搞成咁，之前仲專登買新家俬」。與業主商量後，對方容許她提早解約並不另收費，她遂與丈夫決定即時睇樓盡快搬屋，更於數日內選中另一心儀單位，安排7月搬走。

人妻猶豫搬到新單位時不知應否請專人視察風水，擔心「俾佢知道我八字落我降頭」。（電影《行運超人》劇照）

人妻其後表示，當她準備收拾現時單位內的物品時，丈夫即獲條件不錯的工作機會，「攞咗紙皮箱嚟緊pack嘢，老公就有offer」。不過她又猶豫，搬到新單位時不知應否請專人視察風水，「有個風水師同我講話，睇家居風水要加埋八字去睇，但係我又驚俾佢知道我八字落我降頭」。

網民看過帖文也認為，居住地方最重要讓人感到安心，「度度住下，話唔定揾到一個地方啱自己」、「住落沒什麼一家平安，就不用怕啦」。也有人認為，風水須配合住客的命格，如樓主感擔心，大可於入住前向專家查詢以求心安，「間屋唔夾你唔代表唔夾第二個，所以點解要睇風水，簡單講八字都有夾唔夾啦」、「信則有不信則無，既然你形住形住，而經濟又許可，建議你自己搵咗心水先，之後再找師父上去睇完先簽約就最好啦」。

真有風水屋？裝修師傅：有啲屋苑特別多人死老公 搬入即大病破財

風水屋真的存在嗎？有裝修師傅在討論區上發文分享，以自身經驗指出，有些屋苑真的「特別多人死老公」。他指某些情況是「入到屋已經好唔聚財」，結果客人入伙後不是生意失敗就是有健康問題、另有人買入風水屋後「發到豬頭」，故建議有意買樓人士「真係要搵風水樓睇過」，千萬不要買入風水差的單位。最後他亦提到，個別地點及間隔的單位亦都不宜買入。

+ 3 + 3 + 3

帖文引起網民熱烈討論，有些人表示認同樓主所說的風水屋，但亦有人認為所謂風水屋只是心理作用，甚至批評現時科技昌明，不應該再相信沒有根據的風水之說。樓主在帖文中就有以下回應：

+ 7 + 7 + 7

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