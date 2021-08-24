【心理測驗】同人哋撞衫你會點做？測測到底你嘅報復心有幾恐怖

遇到的一些不公的事情，可能大多數人都是秉持著多一事不如少一事的原則去對待；但是也有人會銘記於心，等待時機有仇報仇。這跟每個人的性格有關，對於別人的傷害無法放下所以選擇報復。那麼你呢？你的報復心有多重，來測一​​測吧！



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1.你和前任是怎麼分手？（和平分手-2 鬧僵了分手-3）；

2.分手後你會去背後說對方不好的事情嗎？（會-3 不會-4）；

3.你會怎麼處理對方送的禮物？（還給對方-4 扔掉-5）；

4.當別人說出你的缺點時候，你是？（虛心接受-5 當耳邊風-6）；

5.對方出軌喜歡上你的朋友，你會？（成全他們-6 老死不相往來-7）；

6.夜裡睡覺有蚊子在耳邊響，你會？（悶頭蓋被子-7 起來打蚊子-8）；

7.如果你和別人撞衫了，你會？（不影響你-8 不會再穿-9）；

8.網購買到質量不好的衣服，你會？（懶的退貨了，再也不會在這家店買-A 給差評，退貨-9）；

9.對於別人的請求，你能很好地拒絕嗎？（看情況-B 可以-10）；

10.和別人吵架，你一定要等到對方讓步你才會讓步嗎？（是的-C 不是-D）。

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A.你完全沒有報復心。你就是傳說中會經常被發好人卡的那種人，總是樂呵呵地幫助別人，一點也不計較自己的得失。不爭不搶，即使遇到不公的事情也是選擇默默原諒，總是告誡自己要以和為貴。有時候會因為太過順從別人以至於總是被忽略，雖然有時不甘心卻也不會反抗，默默忍受，自己消化不良情緒。

B. 你的報復心比較小。你做事有自己原則，不違背你的底線你就都可以接受，如果別人不小心觸碰了你可能就會給對方小小的教訓，奉行人不犯我我不犯人的原則。你的報復心是比較小的，所以平時和你共事都會非常放鬆的，說話也比較風趣。

C. 你的報復心很重。你特別自我，脾氣也特別火爆，別人一不小心惹到你了你就會瞬間原地爆炸，你就是這種沒啥心機直來直去的性格。而且有仇都是當場就報，這樣會容易讓別人覺得你是個很計較的人，報復心特別重，可能會導致自己身邊的朋友會比較少。

D. 你的報復心比較重。你是個比較愛憎分明的人，對你好的人你會掏心掏肺地對別人好，別人如果惡意去傷害你的話你也不會當縮頭烏龜，只會更加報復回去。你的報復心雖然比別人重一點，但是你的這種別人敬我一分我敬別人一尺的性格是讓別人十分佩服喜愛的。

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