戀愛心理｜曖昧期要知的6種擁抱暗示　這種擁抱好朋友可變情人？

撰文： 女人迷 最後更新日期： 2021-04-18 19:31

總是猜不透男人心嗎？我們幫你解析了幾種最常見的擁抱方式及它們所代表的意義，讓妳下次碰到這種狀況時可以不用再徹夜未眠！

說來慚愧，但是認真想想，我們一生花在分析男生的時間好像多的很誇張。當妳喜歡上那個男生，妳會開始分析他的每一個動作，從每分鐘看妳幾次到花多久的時間回妳訊息，有時候還會到那種走火入魔的地步。沒有辦法啊，雖然都是人類但男人來自火星啊！

擁抱看似簡單，但是意義卻常常曖昧不明。他緊緊抱住妳「手在你的腰部輕揉」的意義，好像跟他抱妳然後「在妳上背處輕揉」的意義不一樣，可是哪種又是代表哪種意義呢？

今天女人迷幫妳解析了幾種最常見的擁抱方式及它們所代表的意義，讓妳下次碰到這種狀況時可以不用再徹夜未眠、煩惱男生為什麼這麼讓妳看不透！

他的擁抱代表什麼？六種擁抱的詳細分析（按圖查看）▼▼▼

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雙手緊繞對方身體的擁抱動作看似簡單，但是含義卻可以橫跨這麼多種不同階段。如果要總括以上的擁抱方式，那簡單來說，對方的手越接近妳的腰部，那對方是越喜歡妳，但是超過腰部那表示他現在非常想要妳；而且抱的越緊表示他對妳的感情越多。有這些簡單的原則，應該比較容易知道男生那神祕的腦袋到底在想什麼了吧？

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：解析！男人的六種擁抱方式代表意義】