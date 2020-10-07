職場人際｜只跟平輩交流難成長　4個階段跟資深前輩開拓工作人脈

職場從來都不是單打獨鬥的地方，不能只待在自己的舒適圈，只有不斷擴展人際交往圈，才能有助事業發展。以下節錄自《圖解人際協調—職場成功人士都這樣做》一書其中一章節，以人際交往的「四級」論探討職場上不同交往對象的定位和接觸方式，各位打工仔不妨參考。

建立職場人脈4大階段：

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想要有效建立人際關係資源網，先從人際交往的準確定位開始吧！

Question：我與小洋交往算不算完成了人際關係資源網建立的一部份呢？

Answer：雖然你說得沒有錯，但我們要再一次強調，人際關係資源是指與職場強者間緊人際關係。針對我們職場新人來說，我們需要拓展的首要交往對象一般是團隊中有經驗的前輩。我們來看看如何定位吧！

明確人際交往的對象

如果想要有效開發你的人際關係資源，那麼你需要走出一個小誤區：把精力都放在與同齡人的交往上，忽視和年長者的溝通交流。我們當然能夠理解，無論從興趣愛好、生活閱歷還是交往的難易度來說，同齡人之間更容易建立起輕鬆愉快的交往關係；而且與小夥伴建立深厚的友誼也有益於增加團隊的凝聚力。

但我們強調的有效的人際交往對象，是指那些能在短期內帶領我們實現經驗值翻倍，或者在我們戰鬥時給予強大支持的後援隊伍。這就決定了他們必須是職場的強者，他們或者在技能、經驗方面帶給我們啟迪，或者在資源上能帶給我們幫助。對年輕的我們來說，這些強者一般都是公司裡的前輩、年長者。簡單地以我們與人際交往對象的年齡差來劃分一個級別，大致可分為四級：Lv1為年長5~19的人；Lv2為年長20~29歲的人；Lv3為年長30~39歲的人；Lv4為年長40歲及以上的人。

比如，對小米來說，在入職初期，可以選擇公司裡已有數年工作經驗的部門前輩，有意識地多與他們接觸和學習。通過這層人際關係資源，相信無論在解決問題的技能方面、維護客戶關係的經驗方面，還是各種辦事渠道上，一定會有意想不到的收穫。

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人際交往對象的「進階論」

有些職場新人可能會在打造人際交往圈的嘗試中遇到各種煩惱：「被前輩冷臉對待怎麼辦？」「該如何避免與上司單獨相處的尷尬情況？」我們不妨結合對交往對象級別的劃分，給大家規劃一下人際交往的進階過程。

Lv1：對於年長5~19歲的人，我們給予他們「初級導師」的稱號，由於他們完成了由職場新人到經驗導師的華麗轉變，與我們的年齡差也不太大，更容易對我們的遭遇感同身受。因此作為人際交往的入門者，我們可以從與他們結識開始。

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Lv2：對於年長20~29歲的人，我們稱之為「中級導師」，一般這樣的前輩都是公司內的技術骨幹或者中層領導了，對我們職場新人來說，可以一開始以請教和探討問題的方式與他們保持接觸，在漸漸熟悉之後再尋求進一步交往的可能。

Lv3：對於年長30~39歲的人，我們稱之為「高級導師」，他們通常是公司的高層領導，身居要位。在高級導師不熟悉我們的情況下，如果過於頻繁地與之聯繫並不太合適。例如小米如果一進公司就常去找總經理，除了無法得到理想的結果，還容易引起公司其他員工不必要的猜忌。建議在高級導師知悉自己以後，再爭取與他們交流的機會。

Lv4：對於年長40歲及以上的人。我們不妨稱為「終極大BOSS」。

相信沒有人能做到一開始就和比自己大40歲以上，相當於自己爺爺輩的公司總裁形成和諧的朋友關係吧？我們建議對他們一方面保持高度的敬畏，另一方面在合適的時候展露自己的才華與能力；循序漸進提升自身的人際協調能力，從而通過中級或高級導師的引薦，使忙碌的大BOSS發現你的存在，如此獲得與他們建立人際交往的可能。

只有準握人際關係資源的含義，對交往對象定位得當，並針對不同等級的「導師」採用不同的接觸方式，才能算作我們向着「打造人際資源網」邁出了前進的第一步。

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香港中和出版

書名：《圖解人際協調—職場成功人士都這樣做》

作者：速溶綜合研究所

用圖解形式，為讀者淺談生活各方面的有趣知識，提高讀者的身、心、智健康與能力。滙聚各專業領域的專家，針對職場、心理健康、社會及經濟等問題進行研究及寫作，深入淺出，萃取實用的知識，以簡明的圖解形式為讀者闡明。

【本文獲「中和出版」授權轉載。】