人際關係｜慣獨自工作？經常越級報告？　10大職場禁忌打工仔要避

要在職場拼出一番事情，單靠技能幹練並不足夠，懂得處理公司內外的人際關係亦同樣重要。特別是初入職場的新鮮人，更要多加留意自己的待人接物態度，免得機會明明在前，卻因人事而無從發揮。 網絡作家郭基宏在《方格子》部落格上便分享了10個打工仔要提防的職場禁忌，想事業路無往而不利，這10點絕對值得一記。

職場中有一些問題容易被我們所忽視，為了避免放下不必要的錯誤，有些職場禁忌還是值得我們注意的。

打工仔要提防10大禁忌（按圖了解）：

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今天基爸爸就給大家帶來職場十大禁忌，趕快分享到朋友圈，讓身邊的朋友都注意一下吧！

1. 一遇到問題就推卸責任，各種找藉口

工作中無論事情的大小，只要出現了問題、出現了錯誤，該你承擔的責任少不了，上司和同事也會知道這是怎麼一回事。

遇到問題就推卸責任，甚至把責任推卸給其他同事，會讓上司覺得你不可靠，缺乏責任心，這些都是職場的地雷區。

2. 工作敷衍，得過且過

總是成功不了的原因就是因為總是敷衍了事的態度。當上級把工作交給你，結果卻各種粗心大意，錯漏百出，這樣上級怎麼會放心交給你去做事情。

小事做不好就不用說想要幹大事了，工作不積極態度有問題。工作做好受益者是自己，工作敷衍受害者也是自己。

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3. 總是講是非讓人想要遠離

喜歡亂嚼舌根的人總是讓人覺得討厭，沒有一個人會喜歡別人在背後談論自己的是是非非，成為糟糕話題的風暴口，這樣容易傷害其他同事。

總是喜歡說三道四的人容易讓人感覺到充滿惡意，讓人想要遠離。

4. 總是喜歡炫耀成績

在工作的場合中，總有一些人喜歡炫耀自己的各種才能、各種生活，過份的炫耀其實不利於職場交往，不僅不會招來羡慕和祝福，反而會引起其他同事對你的反感，招惹不必要的麻煩和嫉妒。

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5. 不要在辦公場合隨意透露你的真心話

甚麼話該說、甚麼話不該說，是職場人需要學習的，不能夠總把自己的各種想法和隱私毫無保留的透露給其他同事，一旦一些話語被公開，同事們也只會顧忌自己的利益，惹來爭議和災難只有自己去承受，或者透露出過多的訊息讓有心人給利用了。

6. 總是喜歡一個人工作，不願意與其他同事合作

團隊協作有團隊的力量，你如果總是喜歡一個人單幹，不願意和他人分享，不重視他人的意見，就會給人留下沒有團隊精神的感覺。

就算個人能力再強那也是個人的，團隊協作的完整度是單憑個人的力量所達不到的。

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7. 不懂得拒絕別人

在職場工作，我們會遇到很多城府深的人，一不小心別人順手就把工作推給你做，一不小心自己就會背鍋。

就像戲劇中初入職場的新人，本來好心幫同事接了工作，自己卻被上司逼寫檢查報告，成了他人代罪羔羊。

適當的拒絕別人，是很多職場新人應該注意的問題。

8. 沒有特殊情況的越級報告是職場大忌

沒有特殊情況的越級報告是職場大忌。

每個上司都希望能夠及時知道自己管轄的情況處理後再反映給上級，如果員工直接越級報告，讓直屬上司處於被動的情況，是對上司的大不敬，可能你的上司以後會對你產生戒備心，處處針對你，一不小心可能就毀了自己的前途。

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9. 不要滔滔不絕的大聲說話

要給人有好印象應該要有重點且簡潔的講話，不要喋喋不休的大聲說大聲笑，語氣太過尖銳，這樣會讓人感覺過分情緒化，讓人感覺不夠穩重。

10. 不懂得基本的禮貌

禮貌問題是每個職場人非常關鍵的存在，職場中我們免不了和許多同事交往交流，得體的職場禮儀是人際交往的潤滑劑。

禮貌是對他人的尊重，要知道有時候不經意的一個粗魯的小行為、一個忽視的禮儀細節能讓你苦心經營的職場形象一朝破滅。

上司和同事也更樂於和有禮貌的人相處。

以上分享職場十大禁忌的內容，你有所領悟了嗎？

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：郭基宏，原文：職場十大禁忌】