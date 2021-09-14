十二星座｜外星人都有分等級　同樣係水瓶座點解只有男生先咁怪？

如果要用一個詞來形容水瓶座，似乎「怪咖」再合適不過了。



作為長年混跡於地球、的外星生物，他們完美地詮釋了什麼叫做天才與瘋子只有一線之隔，看起來很會交朋友，但一靠近又覺得難搞；通常又是瀟灑又疏離，兼有風象星座的飄逸與不可捉摸感，又還有固定星座的自我與固執，一整個就是需要多花心力相處的人群啊。

但是平平都是水瓶座，生理性別也可能會讓這些「外星生物」有不同的個性。一起來看看水瓶座的女生、與水瓶座的男生的差異在哪裡吧！

外星人都有分等級 水瓶男同水瓶女有乜差異？點圖睇睇塔羅筆記分析原文👇👇👇

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水瓶男：水瓶座的男生其實是很叛逆的，在他的思想真正成熟之前，誰的話他都不太會聽，誰勸他，他都只會把那些好心當成驢肝肺，那些真正為他好的人說的所有話他都會當成耳邊風，聽過就算。他只會一直堅信自己的想法是最對的、自己的做法是最對的。除了自己以外，別人所說所做的一切都是大錯特錯，這已經是自大到一定程度了。

水瓶男對伴侶的追求和要求都很高，差一點都不會將就，只會淪為曖昧關係。不光是要聊得來，還要能成為靈魂上的伴侶，對方的樣貌、政治觀、脾氣都得和自己相契合才行，只有對方和自己在一起的時候感覺像是一個人相處那般自在舒服，他才會把對方當成自己的人生伴侶。不然的話，他可能僅僅會把人家當成過客喔。雖然，很多人都會覺得水瓶這樣做太渣了，可他也沒辦法，因為他實在無法和一個次等對象在一起，他想到要將就一輩子，就更加疲累了。水瓶男的事業心其實不是很重，水瓶男比較享受enjoy在自由自在的生活，希望自己的愜意生活不會被任何人、任何事所束縛，他們更希望自己能夠從事創造和設計這一類的工作，因為他們的靈感必須要在自由的狀態下才能被激發，不能被體制給束縛、不能被規約給扼殺，所以對他們來說，自由才是最重要的課題。

水瓶女：相對於水瓶男，水瓶女會比較成熟一些，常見的消失、不回訊息、找不到人的情況，通常不會發生在水瓶女身上。在內心深處，她明白有些人說的話不一定好聽，但是也是真心地為自己好，她也會接受別人的建議，也會悅納別人的批評，這一點做得比水瓶男不知好多少呢。對伴侶的追求：在選擇人生伴侶這方面，水瓶女比較寬容一點，沒有那麼執著於要一個靈魂和價值觀完美都契合的人。她知道這樣完美的對象基本上不存在於地球上，所以她會放下那些執念，會接受對方的瑕疵和不完美，相對來說，也就比水瓶男更能得到屬於自己的幸福。

在事業與工作上，水瓶女是非常有積極心和上進心的女性。對她們來說，若是在事業上得不到一定的成就、不能給自己足夠的成就基礎，那是沒有一點安全感可言的。所以她們在年輕的時候就會很努力地打拼，為自己立下足夠的「自我成就感」，無論走到哪裡都能自在、都能自信。就算沒有取得輝煌無匹的成就、沒有過上大富大貴的奢侈生活，她也絕對不允許自己會落入因為工作、物質而感到窘迫的時候。

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