職場12星座｜山羊默默耕耘天蠍隱藏實力　4大星座低調卻不容小覷

撰文： 鬧鬧女巫店 最後更新日期： 2021-05-05 12:22

對於下面這幾個星座來說，是他不要你看到自己，但你卻絕不可以小瞧他。

千萬別少看存在感低的他們！（按圖看清）

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山羊座

大多數山羊都是查無此人多年，突然一個鯉魚躍龍門驚豔全世界。他很容易體驗到挫敗感，因為自我要求太高。他總擔心自己一怯場就會上臉被看穿被嘲笑，臉皮太薄。他面對吹捧就渾身難受，妥妥的尷尬癌晚期。

於是自封「社恐」，祈禱沒人注意到自己，甚至刻意隱藏實力，因為被肯定就會被期待，而他最怕辜負。不過矛盾的山羊，又會不滿自己的退縮，又會不甘嘉獎都給了不如自己的人。於是拼命攀登，直到站得太高已不容忽視。

水瓶座

他的存在感有多低？告訴一個不熟悉星座的人自己是水瓶座，對方大概率會回一句：是天秤（chen）吧，我知道的！當你不識字還要來糾正呢。 水瓶是很自戀，但並不愛出風頭，因為他有一個堅不可摧的自信模式——就是他只要確認自己的獨特性，就會感覺相當良好，而不是依據某個標準比贏別人。

所以水瓶不會花心思去取悅誰或費功夫讓別人看到自己，真的，他的快樂主要建立在孤芳自賞上面。有趣的是，當他把更多時間用來任性，往往能在自己喜好的領域上獨樹一幟。

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金牛座

這是真正的低調代言人，就愛一個人在角落玩。對金牛來說，外面的世界太吵了，只感覺打擾得很。也沒興趣關心其他人，呆在自己的舒適區很安全，很愜意。你說他懶也好，固執也罷，或者是不擅長社交——都無所謂。

他並不打算向不重要的人證明甚麼，為難自己去挑戰感覺困難的事，可以，但沒必要。不過，金牛卻可以用足夠的時間精雕細琢，把自己擅長的喜好錘煉到極致。

天蠍座

一群人裏，天蠍絕不會是首先被看到的那個。不是實力不允許，而是一種選擇。他總是要隱藏好，窺探身邊的人，對環境做出分析，好掌控一切。即使已經勝券在握，他依然不會跳起來顯擺，「槍打出頭鳥」的風險，他從小就學會了。

他要對每個人都瞭若指掌，卻不願被任何人看透，別人在明自己在暗才覺得足夠安全。運籌帷幄，決勝千里，最後深藏功與名，就是天蠍了。

其他星座，別問為甚麼沒上榜？不是實力的問題，就怪你存在感太高。

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