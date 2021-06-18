印度2少女慘遭7男輪姦後殺害　疑犯將屍體掛樹扮自殺誤導警方

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-18 22:00

印度發生恐怖姦殺案，2名少女被輪姦後殺害，更被犯人吊在樹上偽裝自殺。事件發生於11日，阿薩姆邦一對分別14及16歲的姊妹失蹤，去到翌朝屍體被吊在森林樹上，警方一度以為是自殺案，但家屬堅信她們被人姦殺。警方調查後證實2少女被強姦後謀殺，目前已拘捕7名男子，其中3人已認罪，1名主要疑犯一度拒捕更用彎刀襲警，最後警員要開槍制服。

印度兩名少女被多人強姦後殺害，其中1名疑犯拘捕被警員開槍制服。（News Live新聞截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

事件發生於阿薩姆邦城鎮科克拉賈爾（Kokrajhar）的1條村莊，居民透露一對分別14歲及16歲的姊妹在11日失蹤，至翌日朝早，有人在1個森林內發現2名少女遺體，被吊在1棵樹上，警方到場後初步判斷她們是自殺，把案件列作自殺案處理，惟2名少女的家屬都認為她們是被姦殺。

2人遺體之後被送到附近的醫院驗屍，警方證實2名少女曾被強姦，但未知她們是事後自殺還是他殺，其後調查顯示2少女是被謀殺，犯人將少女遺體吊上樹偽裝自殺，目前正等待詳細DNA鑑定報告。

印媒報道，警方現時已拘捕7名男子，年齡介乎19至27歲，全部涉嫌強姦及謀殺2名慘死少女，審問仍在進行中，其中3名主媒已認罪，另外4人在調查過程中曾銷毀證據並誤導警方。警方又透露，相信是主謀之一的疑犯 Forizul Rahman被捕時逃跑並想用彎刀砍向警察，遭警員開槍打傷，被告事後重傷送院。

阿薩姆邦首席部長Himanta Biswa Sarma關注事件，讚揚警方迅速拘捕疑犯，他已和受害者家人會面，並成立了特別調查小組處理事件。

（綜合）