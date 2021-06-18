機艙字條435天後重現　機師疫情停飛前留字打氣：隧道盡頭是光明

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-06-18 19:45

疫情蹂躪全球，不少經濟產業陷入深淵，航空業更被重創，但達美航空1名機師拒絕被無力感吞噬，去年3月在駕駛艙內留下字條，特別寫到「若你撿到字條，代表黑暗已盡，隧道後是光明。」為同業打氣，怎料飛機最後停泊在機庫內1年多，字條意外成了「時間錦囊」，這席話等待了435天才「被看見」。早前達美航空在facebook專頁分享這張感人字條，觸動無數網民，他們表示字條完美概括了疫情下的感受。

美國達美航空機師丹尼斯（Chris Dennis）去年3月停飛前在機師艙內留下字條，怎料字條相隔了435天後才重見天日。（fb「Chris Dennis」圖片）

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在疫情最嚴峻的時期，全球航空業深受打擊，不少航班被迫停飛。美國達美航空上周在fb專頁分享一則動人故事，專頁指機師佩雷斯（Nick Perez）早前在駕駛艙準備復飛工作之際，意外發現餐桌藏着1張由機師丹尼斯（Chris Dennis）手寫的字條，「飛行員你好，今天是3月23日，我們剛從明尼阿波利斯－聖保羅國際機場飛抵加州，看到這麼多飛機停泊在沙漠，真是不寒而慄。若你撿到字條，代表黑暗已盡，隧道後是光明。」丹尼斯亦感嘆事情變化之快，祝福對方重新駕駛這架飛機時一切順利。

機師丹尼斯（Chris Dennis）特別寫到「若你撿到字條，代表黑暗已盡隧道後是光明。」，為疫情下的同業打氣。（fb「Chris Dennis」圖片）

專頁透露，丹尼斯當時以為只需要停飛一陣子，大約2周後便可以重投服務，但他也感到疫情漸趨嚴重，故特別在機艙留下字條為同事打氣，沒料到飛機最後待命了435天。

翻查當日丹尼斯所發的fb帖文，當日他完成飛行任務後被眼前的末世景象深深震撼，坦言「今天是我餘生都會記得的日子」。丹尼斯認為即使當年911令全國飛機停飛，被迫停泊在機場，但他們知道敵人是誰，如今面對疫情，眾人卻須與看不見的敵人對戰。

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達美航空表示，丹尼斯於去年3月23日駕駛的3009號客機，是最後一架停泊在維克多維爾（Victorville）機庫的A321客機，直至今年6月1日，才有發現字條的機師佩雷斯駕駛復飛。佩雷斯受訪時透露，過去1年自己也經歷黑暗時期，「丹尼斯當時應該想過自己將失去機師的工作，去年3月我也百分百相信我會失業。」據《霍士新聞》報道，本身在達美航空工作了25年的丹尼斯，在疫情中放了90日假期。

（綜合）

美國連鎖餐廳Texas Roadhouse（德州客棧牛排館）的創辦人泰勒（Kent Taylor）是當地傳奇人物，惟日前家屬發聲明指，他因難抵新冠肺炎的後遺症，上周四（18日）自殺身亡，終年65歲。據悉，泰勒染疫康復後出現後遺症，耳鳴問題嚴重惡化，「像有人在他頭上尖叫」，每天只能睡2小時。泰勒是當地著名良心老闆，疫情期間將自己的薪酬連花紅約100萬美元（約780萬港元），再自資500萬美元（約3900萬港元）捐予前線員工，和員工共渡時艱，他還一直自掏荷包為員工提供醫保及獎金等，家人透露直至他輕生前，已承諾資助一項臨牀研究，幫助受耳鳴問題影響的軍人。

泰勒是名良心老闆，其家屬指他難抵新冠肺炎的後遺症，早前自殺身亡。（fb專頁「Texas Roadhouse」圖片）