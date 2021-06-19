公屋女繳一半人工家用　偏心媽用作補貼阿仔租私樓：仲要求交多啲

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-19 18:30

不少人都想有自己的生活空間，但並非人人都有能力負擔。有女網民在討論區發文，為家住公屋的表妹訴苦，指她每月要上繳一半薪金作家用，近日加人工後更被媽媽要求加碼，但卻發現原來家用全用作補貼哥哥租私樓，令表妹非常傷心，「以前都知佢哋家庭重男輕女，但估唔到可以咁唔公平」。

有家住公屋的女生訴苦，指她每月上繳一半人工作家用，近日加人工後更被要求加碼，但卻發現原來家用全被母親用作補貼哥哥租私樓，令她非常傷心。（《香港愛情故事》劇照）

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該女網民日前在「香港討論區」以「阿妹住公屋，但交既（嘅）家用被拎去幫補阿哥租樓」為題發文，指表妹一家住成公屋，其哥哥早前搬到外面租私樓住，每月租金為2萬多元。她形容表妹「乖乖女又孝順」，每月都會交出一半人工作家用，但早前她加人工後，被其母要求上繳更多家用，「嗰一下佢先知原來佢交嘅家用全部拎晒去補貼阿哥租樓」。

樓主指表妹得知真相後「喊咗成晚」，她由小到大已經在忍受家人重男輕女，沒想過連自己一直上繳的家用「拎去貼阿哥租樓」，難怪媽媽常常抱怨不夠錢用，「依家表哥家用又唔使畀，仲有人貼錢俾佢租樓……估唔到可以咁唔公平」，而且表妹給予家用後就不夠錢搬出去生活。

帖文引起網上熱議，不少網民都批評該母「偏心到一個點」，認為表妹應表達不想再補貼哥哥的意願，「選擇咗繼續畀錢就無咩好呻，自已己貼錢買難受」，但亦有人指給了母親家用就管不到她怎樣用，「做咗自己本份就得，叫佢阿媽唔好再話唔夠錢用」。

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