80歲老爺喪妻後欲娶內地女友　稱有30年感情　新抱憂失公屋世襲權

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-28 19:00

年老親人迎來第2春，欣喜之餘可能不免有憂慮。有人妻在討論區發文，指其八旬老爺去年喪妻，近日稱要迎娶已包養30年的內地女友，令兒女們感到晴天霹靂，一方面擔心女方來港只為「攞褔利」或騙財騙感情，而樓主與丈夫本計劃在老爺「百年歸老」後以世襲形式遷入其公屋，如今恐大失預算，因而求問如何是好。

有人妻在討論區發文，指其八旬老爺去年喪妻，近日稱要迎娶已包養30年的內地女友，令兒女們感到晴天霹靂。示意圖。（《香港愛情故事》劇照）

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該網民在香港討論區，以「老爺80歲，要娶大陸女人」為題發文，指老爺現年80歲，奶奶剛在去年離世，目前由女兒照顧，但今年突然表示要娶內地女子為妻，以便來港照顧自己，「 要畀個（香港）身份證同名份佢」。按老爺的說法，原來2人已有30年感情，感情深厚，兒女們聞言感到晴天霹靂，質疑：「成件事好荒謬，佢哋過去30年各自中港生活，何來跟老爺，何來犧牲青春？」

樓主又透露，她和丈夫一直打算待老爺百年歸老後，可以用「世襲」形式遷入其公屋，「怎料突然殺出個大陸阿姨，明攞香港福利」，打亂她們的住屋計劃，因而求問網民如何是好。

樓主坦言一直視老爺為「好爸爸」，但如今得知有暗交多年的情婦，不禁慨嘆「有啲父母，千方百計幫仔女上車，而我老爺只想在生之時有得食有女人服侍」。樓主更批評老爺早有前科，指以往曾將所有退休金借給「豬朋狗友」，最終無回頭，但他還是屢勸不聽，「現在只是窮老翁，一世都被呃」。

不少網民看完帖文表示，明白樓主的擔憂，但長者希望找個人照顧起居飲食是正常事，有人願意幫手未嘗不好，但亦有人批評樓主只是擔心自己的住屋需要，覬覦那間公屋，而非真正關心對方。不過有網民就提醒，樓主需先確認公屋有否丈夫的名字，否則老爺再娶與否跟她們並無關係。

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