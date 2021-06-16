丈夫稱呼女同事做BB話「班女唔氹唔得㗎」　人妻：你都冇咁叫過我

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-16 10:00

不少情侶都會有親密暱稱，但胡亂稱呼其他異性隨時出事！最近有網民在討論區上分享，指丈夫以要求女同事做事為由而稱呼女同事做BB，更稱「唔氹唔得㗎」，最後更威脅會辭職，令樓主擔心要承擔債務。樓主未能理解丈夫做法，更提到他都沒有叫過自己做BB，問網民為何不稱呼女同事做BB就不能辦公。

樓主表示，身為經理的丈夫會稱呼女同事做BB，令她感到不滿。（《我可能不會愛你》劇照）

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樓主在香港討論區上發文，批評丈夫在上班時以BB稱呼女同事，原因是要取悅女同事辦公，但樓主就反駁「人哋做經理都唔使咁做」。丈夫則避開問題，更一度指自己可以辭職，令樓主擔心要承擔債務。

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有網民直言樓主丈夫「肉麻當有趣」，不過職場上「好多新仔新女都叫BB喎」，亦有人認為丈夫明顯與女同事有曖昧關係，建議樓主小心。

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