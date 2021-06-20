網民嚴選「真特快巴士路線」　半個鐘元朗去旺角　呢區成快線贏家

撰文：卓柏安
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坐巴士返工返學是不少人的選擇，但香港塞車問題愈來愈嚴重，「搖巴士」幾乎成為「慢」的代名詞，幸好巴士公司在個別地區設有特快巴士路線，部份行車時間甚至被認為快過私家車或港鐵。最近有網民在討論區上發文，召集大家分享「1人1條真特快巴士路線」，引起網民熱烈討論，紛紛列出勁快巴士路線，又列出港島有1區有多條特快巴士線，居民出入十分方便。
有網民在討論區上發文，召集分享「1人1條真特快巴士路線」。（資料圖片）
網民「香港猿人」在連登討論區上發文，召集大家分享現時巴士路線之中，有哪些是「真特快巴士路線」。樓主則認為調景嶺站及小西灣邨的新巴694線是其中之一，「快到癲，藍田上車唔洗半個鐘去到柴灣」。網民亦都踴躍地分享真特快巴士路線，其中有小西灣區成為最大贏家，擁有最多真特快巴士路線，而來往屯門及沙田區的263線就多次被網民提及，直指真係好快！
【點擊下圖即睇網民的心水選擇 ▼ ▼ ▼】
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九龍及新界區路線：
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港島區路線：
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過海路線：
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巴士路線「後」的英文字母：
巴士路線「前」的英文字母：
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資料來源：香港巴士大典