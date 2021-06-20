網民嚴選「真特快巴士路線」　半個鐘元朗去旺角　呢區成快線贏家

坐巴士返工返學是不少人的選擇，但香港塞車問題愈來愈嚴重，「搖巴士」幾乎成為「慢」的代名詞，幸好巴士公司在個別地區設有特快巴士路線，部份行車時間甚至被認為快過私家車或港鐵。最近有網民在討論區上發文，召集大家分享「1人1條真特快巴士路線」，引起網民熱烈討論，紛紛列出勁快巴士路線，又列出港島有1區有多條特快巴士線，居民出入十分方便。